Артур Петров загинув на фронті. До служби він виступав у "Підпільному стендапі"

Під час евакуації поранених на фронті загинув стендап-комік та військовослужбовець 43-ї окремої механізованої бригади Артур Петров.

Трагічну звістку повідомила його дружина Катерина.

Жінка розповіла, що Артур загинув 18 березня у Куп'янську-Вузловому на Харківщині.

За словами Катерини, Артур Петров приєднався до війська у квітні 2025-го. Останні місяці він служив у 43-й окремій механізованій бригаді.

Коли він повернеться додому — я напишу про день прощання. Пам'ятайте його смішним, будь ласка, — написала дружина.

Артур Петров був стендап-коміком, який понад сім років виступав у "Підпільному стендапі". Він також брав участь у телепроєктах "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон". Крім того, брав участь у другому сезоні проєкту від Радіо Промінь "Стендап".