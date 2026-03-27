Артур Петров загинув на фронті. До служби він виступав у "Підпільному стендапі"
Під час евакуації поранених на фронті загинув стендап-комік та військовослужбовець 43-ї окремої механізованої бригади Артур Петров.

Трагічну звістку повідомила його дружина Катерина.

Жінка розповіла, що Артур загинув 18 березня у Куп'янську-Вузловому на Харківщині.

За словами Катерини, Артур Петров приєднався до війська у квітні 2025-го. Останні місяці він служив у 43-й окремій механізованій бригаді.

Коли він повернеться додому — я напишу про день прощання. Пам'ятайте його смішним, будь ласка, — написала дружина.

Артур Петров був стендап-коміком, який понад сім років виступав у "Підпільному стендапі". Він також брав участь у телепроєктах "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон". Крім того, брав участь у другому сезоні проєкту від Радіо Промінь "Стендап".

У своїх стендап-виступах Артур Петров часто згадував роботу на телебаченні, зокрема він працював сценаристом проєкту "Я соромлюсь свого тіла". Також він мріяв написати власну книгу.

На фронті загинув оперний співак та актор Ігор Воронка
На фронті загинув актор і воїн Третьої штурмової бригади Яків Ткаченко
Актор Юрій Феліпенко загинув на полі бою
