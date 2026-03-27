Артур Петров загинув на фронті. До служби він виступав у "Підпільному стендапі"

Під час евакуації поранених на фронті загинув стендап-комік та військовослужбовець 43-ї окремої механізованої бригади Артур Петров.
Головні тези:
- Артур Петров загинув на фронті, до війни був відомим стендап-коміком.
- Артур Петров приєднався до війська у квітні 2025-го та останні місяці служив у 43-й окремій механізованій бригаді.
Трагічну звістку повідомила його дружина Катерина.
Жінка розповіла, що Артур загинув 18 березня у Куп'янську-Вузловому на Харківщині.
За словами Катерини, Артур Петров приєднався до війська у квітні 2025-го. Останні місяці він служив у 43-й окремій механізованій бригаді.
Артур Петров був стендап-коміком, який понад сім років виступав у "Підпільному стендапі". Він також брав участь у телепроєктах "Розсміши коміка", "ГуднайтКлаб" і "Комік на мільйон". Крім того, брав участь у другому сезоні проєкту від Радіо Промінь "Стендап".
У своїх стендап-виступах Артур Петров часто згадував роботу на телебаченні, зокрема він працював сценаристом проєкту "Я соромлюсь свого тіла". Також він мріяв написати власну книгу.
