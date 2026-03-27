Артур Петров погиб на фронте. До службы он выступал в "Подпольном стендапе"

В ходе эвакуации раненых на фронте погиб стендап-комик и военнослужащий 43-й отдельной механизированной бригады Артур Петров.

Трагическое известие сообщила его жена Екатерина.

Женщина рассказала, что Артур погиб 18 марта в Купянске-Узловом Харьковской области.

По словам Екатерины, Артур Петров присоединился к войску в апреле 2025 года. Последние месяцы он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.

Когда он вернется домой, я напишу о дне прощания. Помните его смешным, пожалуйста, — написала жена.

Артур Петров был стендап-комиком, более семи лет выступавшим в "Подпольном стендапе". Он также участвовал в телепроектах "Рассмеши комика", "ГуднайтКлаб" и "Комик на миллион". Кроме того, участвовал во втором сезоне проекта от Радио Луч "Стендап".