На фронте погиб оперный певец и актер Игорь Воронка

Музыкант и актер Игорь Воронка, артист Национальной капеллы Мысль и Open Opera Ukraine, погиб во время боев с оккупационной армией РФ.
Главные тезисы
- Тело героя осталось на захваченной российскими захватчиками территории, семья не может устроить похороны и получить официальные документы.
- Трагическая гибель Игоря Воронки вызвала волну печали в культурном сообществе Украины.
- Украина потеряла выдающегося музыканта и актера, чьи таланты на протяжении многих лет украшали и вдохновляли зрителей.
На фронте погиб Заслуженный артист Украины Игорь Воронка
О гибели Игоря Воронки сообщила в соцсетях его супруга Марина Раевская. Она рассказала, что он погиб во время боя 6 июля. К сожалению, его тело осталось на захваченной российскими захватчиками территории, поэтому похорон семья устроить не может.
О героической гибели Заслуженного артиста Украины Игоря Воронки сообщила и Национальная капелла Думка.
Почтила память погибшего героя художественная платформа Open Opera Ukraine.
На фронте погиб военный и писатель Василий Паламарчук
О гибели бойца сообщила в Фейсбуке пресс-служба Олешковской территориальной громады.
Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей.
Близкая знакомая Паламарчука Елена Каспиркевич отметила, что это произошло в Донецкой области.
Василий Паламарчук принимал участие в АТО, в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам Киевской терробороны, увольнял Киевщину, воевал в Харьковской и Донбассе. Является автором книги "Военный хлам", в которой изложил опыт службы в 2014-2015 гг.
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