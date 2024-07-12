На фронте погиб оперный певец и актер Игорь Воронка
Категория
Культура
Дата публикации

На фронте погиб оперный певец и актер Игорь Воронка

Игорь Воронка
Читати українською
Источник:  online.ua

Музыкант и актер Игорь Воронка, артист Национальной капеллы Мысль и Open Opera Ukraine, погиб во время боев с оккупационной армией РФ.

Главные тезисы

  • Тело героя осталось на захваченной российскими захватчиками территории, семья не может устроить похороны и получить официальные документы.
  • Трагическая гибель Игоря Воронки вызвала волну печали в культурном сообществе Украины.
  • Украина потеряла выдающегося музыканта и актера, чьи таланты на протяжении многих лет украшали и вдохновляли зрителей.

На фронте погиб Заслуженный артист Украины Игорь Воронка

О гибели Игоря Воронки сообщила в соцсетях его супруга Марина Раевская. Она рассказала, что он погиб во время боя 6 июля. К сожалению, его тело осталось на захваченной российскими захватчиками территории, поэтому похорон семья устроить не может.

С грустью хочу сообщить, что я получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально значится как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить… Мы потеряли прекрасного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах. Благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова в это тяжелое для нас время, — написала жена украинского героя.

О героической гибели Заслуженного артиста Украины Игоря Воронки сообщила и Национальная капелла Думка.

Почтила память погибшего героя художественная платформа Open Opera Ukraine.

Мы потеряли необычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, от первой оперной постановки, Игорь был частью команды в поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту и взаимодействию. Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память, — говорится в сообщении платформы.

На фронте погиб военный и писатель Василий Паламарчук

О гибели бойца сообщила в Фейсбуке пресс-служба Олешковской территориальной громады.

Сегодня на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб наш земляк, военный, писатель Василий Паламарчук — любимый мужчина и любящий отец троих детей.

Близкая знакомая Паламарчука Елена Каспиркевич отметила, что это произошло в Донецкой области.

Василий Паламарчук принимал участие в АТО, в начале полномасштабного вторжения присоединился к рядам Киевской терробороны, увольнял Киевщину, воевал в Харьковской и Донбассе. Является автором книги "Военный хлам", в которой изложил опыт службы в 2014-2015 гг.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Комбат ОУН Николай Кохановский погиб на фронте
Николай Кохановский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Квир-артист Артур Сниткус погиб на фронте
Сниткус
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
На фронте погиб эстонский доброволец Мартин Яагер
На фронте погиб эстонский доброволец Мартин Яагер

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?