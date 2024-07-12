На фронте погиб оперный певец и актер Игорь Воронка

С грустью хочу сообщить, что я получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Пока мы не можем устроить похороны и получить официальные документы о его гибели, поскольку эта территория захвачена. Поэтому он официально значится как пропавший без вести. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить… Мы потеряли прекрасного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах. Благодарю всех за вашу поддержку и добрые слова в это тяжелое для нас время, — написала жена украинского героя.