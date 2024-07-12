На фронті загинув оперний співак та актор Ігор Воронка

Музикант і актор Ігор Воронка, артист Національної капели Думка і Open Opera Ukraine, загинув під час боїв з окупаційною армією РФ.
Головні тези:
- Тіло героя залишилося на захопленій російськими загарбниками території, родина не може влаштувати похорон та отримати офіційні документи.
- Трагічна загибель Ігоря Воронки викликала хвилю суму у культурній спільноті України.
- Україна втратила видатного музиканта та актора, чиї таланти впродовж років прикрашали та надихали глядачів.
На фронті загинув Заслужений артист України Ігор Воронка
Про загибель Ігоря Воронки повідомила у соцмережах його дружина, Марина Раєвська. Вона розповіла, що він загинув під час бою 6 липня. На жаль його тіло залишилося на захопленій російськими загарбниками території, тому похорон родина влаштувати не може.
Про героїчну загибель Заслуженого артиста України Ігоря Воронки повідомила й Національна капела Думка.
Вшанувала пам’ять загиблого героя мистецька платформа Open Opera Ukraine.
На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук
Про загибель бійця 3 липня повідомила у Фейсбуці пресслужба Олешківської територіальної громади.
Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей.
Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич зазначила, що це сталося на Донеччині.
Василь Паламарчук брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині. Є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби у 2014-2015 рр.
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