На фронті загинув оперний співак та актор Ігор Воронка
Категорія
Культура
Дата публікації

На фронті загинув оперний співак та актор Ігор Воронка

Ігор Воронка
Джерело:  online.ua

Музикант і актор Ігор Воронка, артист Національної капели Думка і Open Opera Ukraine, загинув під час боїв з окупаційною армією РФ.

Головні тези:

  • Тіло героя залишилося на захопленій російськими загарбниками території, родина не може влаштувати похорон та отримати офіційні документи.
  • Трагічна загибель Ігоря Воронки викликала хвилю суму у культурній спільноті України.
  • Україна втратила видатного музиканта та актора, чиї таланти впродовж років прикрашали та надихали глядачів.

На фронті загинув Заслужений артист України Ігор Воронка

Про загибель Ігоря Воронки повідомила у соцмережах його дружина, Марина Раєвська. Вона розповіла, що він загинув під час бою 6 липня. На жаль його тіло залишилося на захопленій російськими загарбниками території, тому похорон родина влаштувати не може.

З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігора Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Наразі ми не можемо влаштувати похорон і отримати офіційні документи про його загибель, оскільки ця територія захоплена. Тому він офіційно значиться як зниклий безвісти. Я пишу це, але досі не можу в це повірити… Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях. Дякую всім за вашу підтримку та добрі слова в цей важкий для нас час, — написала дружина українського героя.

Про героїчну загибель Заслуженого артиста України Ігоря Воронки повідомила й Національна капела Думка.

Вшанувала пам’ять загиблого героя мистецька платформа Open Opera Ukraine.

Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта і актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла памʼять, — йдеться в дописі платформи.

На фронті загинув військовий і письменник Василь Паламарчук

Про загибель бійця 3 липня повідомила у Фейсбуці пресслужба Олешківської територіальної громади.

Сьогодні на східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук — коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей.

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич зазначила, що це сталося на Донеччині.

Василь Паламарчук брав участь в АТО, на початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав Київської тероборони, звільняв Київщину, воював на Харківщині та Донеччині. Є автором книги "Військовий непотріб", в якій виклав досвід служби у 2014-2015 рр.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Комбат ОУН Микола Коханівський загинув на фронті
Микола Коханівський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Квір-митець Артур Сніткус загинув на фронті
Сніткус
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
На фронті загинув естонський доброволець Мартін Яагер
доброволець

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?