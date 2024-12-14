На фронте погиб актер и воин Третьей штурмовой бригады Яков Ткаченко

На войне России против Украины погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, вставший на защиту Родины еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ.
Главные тезисы
- Ткаченко вступил в ряды территориальной обороны Днепра и участвовал в боях на Донеччине, дважды раненный возвращался в строй.
- Актер рассматривал возвращение к искусству после войны, планируя создать образ Ивана Сирко и считая, что общество не может существовать без искусства.
- Смерть Якова Ткаченко на фронте вызвала глубокие сожаления у коллег и друзей, признающих его талант и преданность идее защиты Украины.
Стало известно о смерти на фронте актера и воина Якова Ткаченко
О трагедии сообщил режиссер Олесь Санин — Ткаченко снимался в его фильме "Довбуш".
На смерть коллеги также отреагировал актер Евгений Черников.
Неординарный и яркий. Знал Якова с 2016 года, видел его становление как истинного патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО, а затем присоединился к 3-й штурмовой. Иаков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином — жить вечно.
А кастинг-директор Алла Самойленко добавила:
Арт-обозреватель Лена Чиченина назвала Якова Ткаченко тем актером, “которого вы запоминаете с первой же роли и ни с кем никогда не путаете. Очень яркий, фактурный, талантливый. Идеален для исторических лент”.
Впервые я его увидела в Припутнях, где он сыграл такого уж совсем спитого алкаша, местами неадекватного и агрессивного. И конечно, не все в его жизни было так просто. Яков смог очень ярко сыграть две очень разные стороны этого персонажа и зрители его сразу запомнили. Также вы видели его в «Довбуше», «Перевознице», «Бесславных крепостных», «Красном», «Цене правды».
Яков Ткаченко: актер и боец
В первые дни полномасштабного вторжения Яков Ткаченко вступил в ряды территориальной обороны Днепра. В составе 128-й бригады ТРО он участвовал в боях на Донетчине. Воин был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй.
В 2023 году Яков Ткаченко демобилизовался, но затем вернуться на фронт в составе Третьей отдельной штурмовой бригады.
В интервью "Детектору медиа" актер рассказал, что снова присоединиться к рядам ВСУ — его осознанное решение.
Актер мечтал после Победы вернуться к художественной деятельности и создать образ Ивана Сирко.
Я планирую вернуться в театр и кино, потому что больше ничего (теперь уже еще воевать) я не умею. надо будет страну восстанавливать и все раны общества лечить. возрасте, то, наверное, сыграл бы Ивана Сирко. Это была бы такая интересная историческая фигура.
Яков Ткаченко считал, что общество не может существовать без искусства.
Ткаченко не представлял своей жизни без актерства. и воевал на фронте в том числе и за то, чтобы иметь возможность спокойно заниматься любимым делом.
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