На фронте погиб актер и воин Третьей штурмовой бригады Яков Ткаченко

На войне России против Украины погиб актер театра и кино Яков Ткаченко, вставший на защиту Родины еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ.

Стало известно о смерти на фронте актера и воина Якова Ткаченко

О трагедии сообщил режиссер Олесь Санин — Ткаченко снимался в его фильме "Довбуш".

Два дня тому назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Иакова. Вечная слава герою! Поделиться

Яков Ткаченко в фильме "Довбуш"

На смерть коллеги также отреагировал актер Евгений Черников.

Неординарный и яркий. Знал Якова с 2016 года, видел его становление как истинного патриота нашей страны! С первых дней он защищал нас в составе ТРО, а затем присоединился к 3-й штурмовой. Иаков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином — жить вечно.

Актер Яков Ткаченко

А кастинг-директор Алла Самойленко добавила:

Такой кинематографический, такой талантливый. Сокровище. Поделиться

Арт-обозреватель Лена Чиченина назвала Якова Ткаченко тем актером, “которого вы запоминаете с первой же роли и ни с кем никогда не путаете. Очень яркий, фактурный, талантливый. Идеален для исторических лент”.

Впервые я его увидела в Припутнях, где он сыграл такого уж совсем спитого алкаша, местами неадекватного и агрессивного. И конечно, не все в его жизни было так просто. Яков смог очень ярко сыграть две очень разные стороны этого персонажа и зрители его сразу запомнили. Также вы видели его в «Довбуше», «Перевознице», «Бесславных крепостных», «Красном», «Цене правды».

Яков Ткаченко на фронте

Яков Ткаченко: актер и боец

В первые дни полномасштабного вторжения Яков Ткаченко вступил в ряды территориальной обороны Днепра. В составе 128-й бригады ТРО он участвовал в боях на Донетчине. Воин был дважды ранен, но каждый раз возвращался в строй.

В 2023 году Яков Ткаченко демобилизовался, но затем вернуться на фронт в составе Третьей отдельной штурмовой бригады.

Два ранения было. Шаровое осколочное. Это был бой, я стрелял из пулемета, и в меня попал русский снайпер. Попал в сторону плиты, потому что сбоку стрелял. Мы даже не знали, что они так близко к нам подошли. Обломки пули мне разлетелись в шею, по телу, попали в рот. Мне сделали операцию. Месяц я восстанавливался. А еще одно ранение, это по нашим позициям работал очень плотно танк. Яков Ткаченко Актер и боец Третьей штурмовой бригады

В интервью "Детектору медиа" актер рассказал, что снова присоединиться к рядам ВСУ — его осознанное решение.

Если честно говорить, то я когда увольнялся, был уверен, что временно снимаю военную форму и через некоторое время вернусь в армию. Я не знал, куда именно вернусь — или в свою часть, где начинал службу, или в какую-то другую, — но я точно знал, что обязательно буду в войске, пока будет идти эта война. Поделиться

Актер мечтал после Победы вернуться к художественной деятельности и создать образ Ивана Сирко.

Я планирую вернуться в театр и кино, потому что больше ничего (теперь уже еще воевать) я не умею. надо будет страну восстанавливать и все раны общества лечить. возрасте, то, наверное, сыграл бы Ивана Сирко. Это была бы такая интересная историческая фигура.

Яков Ткаченко считал, что общество не может существовать без искусства.

Я однажды стал смотреть такой сериал — и меня чуть не вывернуло от того, что я увидел на экране. Возможно, позже, лет через 20—30, ситуация будет совсем другая. А вот пока, пока идет война, не может актер, не имеющий этого ужасного опыта, правдиво сыграть военного. Потому что ты не просто играешь. Ты точно знаешь, как все это происходит изнутри. Поделиться

Ткаченко не представлял своей жизни без актерства. и воевал на фронте в том числе и за то, чтобы иметь возможность спокойно заниматься любимым делом.