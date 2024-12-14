На фронті загинув актор і воїн Третьої штурмової бригади Яків Ткаченко

На війні Росії проти України загинув актор театру та кіно Яків Ткаченко, який став на захист Батьківщини ще в перші дні повномасштабного вторгнення РФ.

Стало відомо про смерть на фронті актора та воїна Якова Ткаченка

Про трагедію повідомив режисер Олесь Санін — Ткаченко знімався у його фільмі “Довбуш”.

Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою! Поширити

Яків Ткаченко у фільмі “Довбуш”

На смерть колеги також відреагував актор Євген Черников.

Неординарний та яскравий. Знав Якова з 2016 року, бачив його становлення як щирого патріота нашої країни! З перших днів він захищав нас у складі ТРО, а згодом доєднався до 3-ї штурмової. Яків створив багато яскравих образів в нашому кіно і назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Бути воїном — жити вічно.

Актор Яков Ткаченко

А кастинг-директорка Алла Самойленко додала:

Такий кінематографічний, такий талановитий. Скарб. Людина-золото. Моя велика-превелика акторська любов і гордість. На щиті. Пустка. Поширити

Арт-оглядачка Лєна Чиченіна назвала Якова Ткаченка тим актором, “якого ви запамʼятовуєте з першої ж ролі і ні з ким ніколи не плутаєте. Дуже яскравий, фактурний, талановитий. Ідеальний для історичних стрічок”.

Вперше я його побачила у «Припутнях», де він зіграв такого вже зовсім спитого алкаша, місцями неадекватного та агресивного. І, звісно, не все у його житті було так просто. Яків зміг дуже яскраво зіграти дві дуже різні сторони цього персонажа і глядачі його одразу запамʼятали. Також ви бачили його в «Довбуші», «Перевізниці», «Безславних кріпаках», «Червоному», «Ціні правди».

Яков Ткаченко на фронті

Яков Ткаченко: актор і боєць

У перші дні повномасштабного вторгнення Яків Ткаченко вступив до лав територіальної оборони Дніпра. У складі 128-ї бригади ТрО він брав участь у боях на Донеччині. Воїн був двічі поранений, але щоразу повертався в стрій.

У 2023 році Яків Ткаченко демобілізувався, але згодом повернутися на фронт у складі Третьої окремої штурмової бригади.

Два поранення було. Кульове осколкове. Це був бій, я стріляв з кулемета, і в мене поцілив російський снайпер. Потрапив в бік плити, бо збоку стріляв. Ми навіть не знали, що вони так близько до нас підійшли. Уламки кулі мені розлетілися в шию, по тілу, потрапили до рота. Мені зробили операцію. Місяць я відновлювався. А ще одне поранення, це по наших позиціях працював дуже щільно танк. Яків Ткаченко Актор і боєць Третьої штурмової бригади

В інтерв’ю "Детектору медіа" актор розповів, що знову долучитися до лав ЗСУ — його усвідомлене рішення.

Якщо чесно казати, то я коли звільнявся, був упевнений, що тимчасово знімаю військову форму і через якийсь час повернуся до армії. Я не знав, куди саме повернуся — чи до своєї частини, де починав службу, чи до якоїсь іншої, — але я точно знав, що обов’язково буду у війську поки йтиме ця війна. Поширити

Актор мріяв після Перемоги повернутися до мистецької діяльності та створити образ Івана Сірка.

Я планую повернутися в театр та кіно, тому що більше нічого (тепер уже ще воювати) я не вмію. І дай боже, щоб режисери були, кошти були, адекватні продюсери, які вкладалися. Адже період після війни буде ще більш важливим, тому що треба буде країну відбудовувати й всі рани суспільства лікувати. А це потрібно буде робити точно не такими розважальними серіалами. Поки я в такому віці, то, напевно, зіграв би Івана Сірка. Це така цікава історична постать. Мені було б дуже цікаво втілити його на екрані.

Яків Ткаченко вважав, що суспільство не може існувати без мистецтва. Проте низько оцінював сучасні воєнні серіали, якщо його герої не були самі на фронті та не відчули війну.

Я одного разу почав дивитися такий серіал — і мене ледь не вивернуло від того, що я побачив на екрані. Можливо згодом, років через 20—30, ситуація буде зовсім інша. А от наразі, поки йде війна, не може актор, який не має цього жахливого досвіду, правдиво зіграти військового. Бо ти не просто граєш. Ти точно знаєш, як усе це відбувається, зсередини. Поширити

Ткаченко не уявляв свого життя без акторства. і воював на фронті зокрема й за те, щоб мати можливість спокійно займатись улюбленою справою.