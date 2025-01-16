Археологи з Копенгагенського університету виявили на одну з данських островів у Балтійському морі сотні закопаних каменів із численними зображеннями рослин та Сонця, датованих епохою неоліту.

Навіщо стародавні люди закопали сотні каменів на острові у Балтійському морі

На думку науковців, причиною, чому прадавні люди могли закопати камені, могло бути потужне виверження вулкану в 2910 році до нашої ери, яке спровокувало катастрофічні зміни клімату.

Ми давно знали, що сонце було центром ранніх сільськогосподарських культур, відомих нам у Північній Європі. Ці камені ймовірно, були принесені в жертву, щоб забезпечити сонце та зростання, - припустив датський археолог Руне Іверсен. Поширити

У дослідженні археологи детально описують виявлення 614 кам'яних табличок та фрагментів табличок на острові Борнхольм, розташованому на південь від Швеції у Балтійському морі.

Що відомо про виявлені загадкові таблички

Науковці дослідили стиль кераміки та провели радіовуглецеве датування деревного вугілля, яке було знайдене поряд.

На думку науковців, кам’яні таблички навмисне були розкидані по рову близько 2900 року до нашої ери.

Більшість табличок виготовлена з чорного сланцю — темної, шаруватої осадової породи, знайденої на острові, — тоді як інші були зроблені з кварцу та кременю.

Вони також були прикрашені різьбленими візерунками, включно із зображеннями Сонця та рослин.

Кілька подібних табличок раніше вже знаходили на цьому острові. Але їхня велика кількість, знайдена в одному місці, надихнула вчених на пошук потенційних причин виникнення цього родовища.

На думку науковців, камені були закопані стародавніми людьми у критичний момент. Згодом після поховання цих каменів територія була перетворена на укріплене поселення.

Археологи припускають, що це цілком могло бути принесенням жертви у відповідь на стихійне лихо або кліматичні зміни, які призвели до неврожаю.

Вчені також припускають, що це могло бути катастрофічне виверження вулкану у 2910 році до нашої ери, яке ймовірно вплинуло на погоду та врожай по всій Північній півкулі.

Ці відкладення могли бути зроблені під час стресу з метою повернути сонце та відновити сільськогосподарське виробництво. Вони також могли бути зроблені, коли кліматична криза закінчилася як акт святкування повернення сонця, - пояснюють археологи. Поширити

Але після закладання каміння на Борнхольмі зародилася нова культура. Люди перестали будувати масивні гробниці, почали створювати більш укріплені поселення та формувати нові соціальні мережі з людьми у Скандинавії. Але значення сонця, можливо, не поменшало, оскільки неолітичні суспільства по всій Європі покладалися на сонце для врожаю.