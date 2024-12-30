У NASA протягом кількох років ведуть спостереження за загадковою аномалією у магнітному полі Землі, яка представляє величезну область зниженої магнітної напруженості над планетою.

Що відомо про загадкову аномалію у магнітному полі Землі

Зазначається, що ця аномалія простягається між Південною Америкою та Південно-Західною Африкою.

Це незвичайне явище вже отримало назву Південно-Атлантичної аномалії.

У NASA порівнюють цю аномалію з “вм’ятиною” у магнітному полі Землі або своєрідною “космічною вибоїною”, яка не впливає на життя на нашій планеті.

При цьому космічні апарати, серед іншого МКС, проходять крізь аномалію.

Магнітне поле Землі

Такі зіткнення можуть призводити до того, що через знижену напруженість магнітного поля всередині аномалії можуть виникати короткі замикання та збої у роботі технологічних систем на борту супутників, якщо вони зазнають впливу високоенергетичних протонів, що виходять від Сонця.

Це також загрожує втратою важливих даних або навіть пошкодженням ключових компонентів.

Через це оператори супутників змушені відключати їх перед входом до зони аномалії.

Магнітне поле насправді є суперпозицією полів від багатьох джерел, — пояснює геофізик з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбелті, штат Меріленд Террі Сабака. Поширити

На думку астрофізиків NASA, основним джерелом виступає закручений океан розплавленого заліза у зовнішньому ядрі Землі.

Через рух цієї маси виникають електричні струми, які утворюють магнітне поле Землі. Однак це магнітне поле не є однорідним.

Великий резервуар щільної породи, що отримав назву великої Африканської провінції, має низьку швидкість зсуву, і розміщується приблизно в 2,9 тис км, може порушувати генерацію магнітного поля.

Це викликає різьке послаблення напруження магнітного поля, яке ще більше посилюється нахилом осі нашої планети.

SAA, що спостерігається, також можна інтерпретувати як наслідок послаблення домінування дипольного поля в регіоні. Більш конкретно, локалізоване поле зі зворотною полярністю сильно зростає в області SAA, внаслідок чого інтенсивність поля стає дуже слабкою, слабшою, ніж у оточуючих областях, — зазначає геофізик та математик NASA Вейцзя Куанг. Поширити

Наразі астрофізики до кінця не розуміють природу цієї аномалії та наслідки її впливу.

Що відомо про поведінку загадкової аномалії у магнітному полі Землі

За результатами дослідження, проведеного у 2016 році геліофізиком NASA Ешлі Грилі, було встановлено, що ця аномалія постійно повільно переміщується.

Однак аномалія не просто рухається, а ще й ділиться на окремі частини.

У 2020 році астрофізики встановили, що аномалія ділиться на 2 осередки, кожен з яких виступає окремим центром мінімальної магнітної напруженості всередині більшої аномалії.

Науковці поки не розуміють, як це вплине у подальшому на зміни цієї аномалії.

Дослідження, опубліковане в липні 2020 року, показало, що це явище не є незвичайною подією недавнього часу, а магнітною подією, що повторюється, яка могла вплинути на Землю ще 11 мільйонів років тому.

Якщо так, аномалія може бути попередником перевороту магнітних полів планети. Дослідження, опубліковане цього року, показало також, що Південноатлантична аномалія також впливає на полярні сяйва, що спостерігаються на Землі.