Кліматологи назвали найбільш тривожну температурну аномалію 2024 року
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Кліматологи назвали найбільш тривожну температурну аномалію 2024 року

Наслідки глобального потепління
Джерело:  Reuters

За словами науковців зі Служби зміни клімату Євросоюзу Copernicus, наразі нинішній рік претендує на те, щоб перевершити температурні рекорди минулого року і стати найспекотнішим за всю історію від початку спостережень.

Головні тези:

  • За словами кліматологів, 2024 рік може перевершити температурні рекорди та стати найспекотнішим за всю історію спостережень.
  • Зміна клімату вважається основною причиною аномального потепління на планеті. Це призводить до екстремальних погодних умов.
  • Головним фактором глобального потепління є викиди вуглекислого газу від спалювання викопного палива, зокрема, вугілля, нафти та газу.
  • Наступного тижня в Азербайджані відбудеться кліматичний саміт ООН, де планують обговорювати збільшення фінансування для боротьби зі зміною клімату.
  • Підвищення глобальної температури на планеті може призвести до серйозних наслідків, тому важливо вжити заходи для зменшення викидів парникових газів.

Що відомо про аномальне зростання глобальної температури у 2024 році і чому це непокоїть кліматологів

Європейські кліматологи зазначають, що тенденцію до зростання температурних рекордів із кожним новим роком може змінити лише досягнення показників нульової температурної аномалії.

За інформацією журналістів видання, спочатку року було зафіксовано аномально високу середню температуру.

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Європейські науковці попереджають, що 2024 рік може увійти в історію, як перший рік, у якому температура на планеті була більше ніж на 1,5 градуси вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Фундаментальною, основною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату. Клімат загалом теплішає. Потепління відбувається на всіх континентах, у всіх океанічних басейнах. Тож ми неминуче побачимо, що ці рекорди будуть побиті, — попереджають кліматологи.

Наступного тижня в Азербайджані проходитиме кліматичний саміт ООН, де обговорюватимуть серйозне збільшення фінансування боротьби зі зміною клімату. Зазначається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах знизила очікування від цієї зустрічі.

Що кліматологи називають головним фактором підвищення глобальної температури на планеті

Вчені підкреслюють, що ключовим чинником глобального потепління і зростання температури на планеті є викиди вуглекислого газу, через спалювання викопного палива, зокрема, вугілля, нафти та газу.

Кожна частка підвищення температури призводить до екстремальних погодних умов.

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