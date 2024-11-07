За словами науковців зі Служби зміни клімату Євросоюзу Copernicus, наразі нинішній рік претендує на те, щоб перевершити температурні рекорди минулого року і стати найспекотнішим за всю історію від початку спостережень.

Що відомо про аномальне зростання глобальної температури у 2024 році і чому це непокоїть кліматологів

Європейські кліматологи зазначають, що тенденцію до зростання температурних рекордів із кожним новим роком може змінити лише досягнення показників нульової температурної аномалії.

За інформацією журналістів видання, спочатку року було зафіксовано аномально високу середню температуру.

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Європейські науковці попереджають, що 2024 рік може увійти в історію, як перший рік, у якому температура на планеті була більше ніж на 1,5 градуси вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.

Фундаментальною, основною причиною цьогорічного рекорду є зміна клімату. Клімат загалом теплішає. Потепління відбувається на всіх континентах, у всіх океанічних басейнах. Тож ми неминуче побачимо, що ці рекорди будуть побиті, — попереджають кліматологи. Поширити

Наступного тижня в Азербайджані проходитиме кліматичний саміт ООН, де обговорюватимуть серйозне збільшення фінансування боротьби зі зміною клімату. Зазначається, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах знизила очікування від цієї зустрічі.

Що кліматологи називають головним фактором підвищення глобальної температури на планеті

Вчені підкреслюють, що ключовим чинником глобального потепління і зростання температури на планеті є викиди вуглекислого газу, через спалювання викопного палива, зокрема, вугілля, нафти та газу.

Кожна частка підвищення температури призводить до екстремальних погодних умов.