Климатологи назвали наиболее тревожную температурную аномалию 2024 года
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Климатологи назвали наиболее тревожную температурную аномалию 2024 года

Последствия глобального потепления
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Источник:  Reuters

По словам ученых из Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, нынешний год претендует на то, чтобы превзойти температурные рекорды в прошлом году и стать самым жарким за всю историю с начала наблюдений.

Главные тезисы

  • Климатологи предупреждают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
  • Выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива являются главным фактором глобального потепления.
  • Увеличение финансирования для борьбы с изменением климата обсуждается на климатическом саммите ООН в Азербайджане.
  • Рост температурных рекордов требует срочных мер по снижению выбросов парниковых газов.
  • Климат в общем теплеет, что приводит к экстремальным погодным условиям и угрозе серьезных последствий.

Что известно об аномальном росте глобальной температуры в 2024 году и почему это беспокоит климатологов

Европейские климатологи отмечают, что тенденцию роста температурных рекордов с каждым новым годом может изменить только достижение показателей нулевой температурной аномалии.

По информации журналистов издания, в начале года была зафиксирована аномально высокая средняя температура.

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Европейские ученые предупреждают, что 2024 год может войти в историю, как первый год, в котором температура на планете была более чем на 1,5 градуса выше показателей доиндустриального периода 1850-1900 годов.

Фундаментальной, основной причиной рекорда этого года является изменение климата. Климат в общем теплеет. Потепление происходит на всех континентах, во всех океанических бассейнах. Мы неизбежно увидим, что эти рекорды будут побиты, — предупреждают климатологи.

На следующей неделе в Азербайджане пройдет климатический саммит ООН, где будут обсуждаться серьезное увеличение финансирования борьбы с изменением климата. Отмечается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах снизила ожидания этой встречи.

Что климатологи называют главным фактором повышения глобальной температуры на планете

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором глобального потепления и роста температуры на планете являются выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива, в частности, угля, нефти и газа.

Каждая доля повышения температуры приводит к экстремальным погодным условиям.

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