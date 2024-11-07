По словам ученых из Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, нынешний год претендует на то, чтобы превзойти температурные рекорды в прошлом году и стать самым жарким за всю историю с начала наблюдений.
Главные тезисы
- Климатологи предупреждают, что 2024 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.
- Выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива являются главным фактором глобального потепления.
- Увеличение финансирования для борьбы с изменением климата обсуждается на климатическом саммите ООН в Азербайджане.
- Рост температурных рекордов требует срочных мер по снижению выбросов парниковых газов.
- Климат в общем теплеет, что приводит к экстремальным погодным условиям и угрозе серьезных последствий.
Что известно об аномальном росте глобальной температуры в 2024 году и почему это беспокоит климатологов
Европейские климатологи отмечают, что тенденцию роста температурных рекордов с каждым новым годом может изменить только достижение показателей нулевой температурной аномалии.
По информации журналистов издания, в начале года была зафиксирована аномально высокая средняя температура.
Европейские ученые предупреждают, что 2024 год может войти в историю, как первый год, в котором температура на планете была более чем на 1,5 градуса выше показателей доиндустриального периода 1850-1900 годов.
На следующей неделе в Азербайджане пройдет климатический саммит ООН, где будут обсуждаться серьезное увеличение финансирования борьбы с изменением климата. Отмечается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах снизила ожидания этой встречи.
Что климатологи называют главным фактором повышения глобальной температуры на планете
Ученые подчеркивают, что ключевым фактором глобального потепления и роста температуры на планете являются выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива, в частности, угля, нефти и газа.
Каждая доля повышения температуры приводит к экстремальным погодным условиям.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-