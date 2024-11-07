По словам ученых из Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, нынешний год претендует на то, чтобы превзойти температурные рекорды в прошлом году и стать самым жарким за всю историю с начала наблюдений.

Что известно об аномальном росте глобальной температуры в 2024 году и почему это беспокоит климатологов

Европейские климатологи отмечают, что тенденцию роста температурных рекордов с каждым новым годом может изменить только достижение показателей нулевой температурной аномалии.

По информации журналистов издания, в начале года была зафиксирована аномально высокая средняя температура.

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Европейские ученые предупреждают, что 2024 год может войти в историю, как первый год, в котором температура на планете была более чем на 1,5 градуса выше показателей доиндустриального периода 1850-1900 годов.

Фундаментальной, основной причиной рекорда этого года является изменение климата. Климат в общем теплеет. Потепление происходит на всех континентах, во всех океанических бассейнах. Мы неизбежно увидим, что эти рекорды будут побиты, — предупреждают климатологи. Поделиться

На следующей неделе в Азербайджане пройдет климатический саммит ООН, где будут обсуждаться серьезное увеличение финансирования борьбы с изменением климата. Отмечается, что победа Дональда Трампа на президентских выборах снизила ожидания этой встречи.

Что климатологи называют главным фактором повышения глобальной температуры на планете

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором глобального потепления и роста температуры на планете являются выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива, в частности, угля, нефти и газа.

Каждая доля повышения температуры приводит к экстремальным погодным условиям.