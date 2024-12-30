В NASA несколько лет ведут наблюдение за загадочной аномалией в магнитном поле Земли, представляющей огромную область пониженной магнитной напряженности над планетой.

Что известно о загадочной аномалии в магнитном поле Земли

Отмечается, что эта аномалия простирается между Южной Америкой и Юго-Западной Африкой.

Это необычное явление уже получило название Южно-Атлантической аномалии.

В NASA сравнивают эту аномалию с "вмятиной" в магнитном поле Земли или своеобразной "космической рытвиной", которая не влияет на жизнь на нашей планете.

При этом космические аппараты, среди прочего МКС, проходят через аномалию.

Магнитное поле Земли

Такие столкновения могут приводить к тому, что из-за пониженной напряженности магнитного поля внутри аномалии могут возникать короткие замыкания и сбои в работе технологических систем на борту спутников, если они испытывают влияние высокоэнергетических протонов, исходящих от Солнца.

Это также чревато потерей важных данных или даже повреждением ключевых компонентов.

Поэтому операторы спутников вынуждены отключать их перед входом в зону аномалии.

Магнитное поле действительно является суперпозицией полей от многих источников, — объясняет геофизик из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте, штат Мэриленд Терри Сабака. Поделиться

По мнению астрофизиков NASA, основным источником выступает закрученный океан расплавленного железа во внешнем ядре Земли.

Из-за движения этой массы возникают электрические токи, образующие магнитное поле Земли. Однако это магнитное поле не однородно.

Большой резервуар плотной породы, получивший название обширной Африканской провинции, имеет низкую скорость сдвига, и размещается примерно в 2,9 тыс км, может нарушать генерацию магнитного поля.

Это вызывает резкое ослабление напряжения магнитного поля, еще больше усиливающееся наклоном оси нашей планеты.

Наблюдаемое SAA также можно интерпретировать как следствие ослабления доминирования дипольного поля в регионе. Более конкретно, локализованное поле с обратной полярностью сильно растет в области SAA, в результате чего интенсивность поля становится очень слабой, слабее, чем в окружающих областях, отмечает геофизик и математик NASA Вейцзя Куанг. Поделиться

Астрофизики до конца не понимают природу этой аномалии и последствия ее влияния.

Что известно о поведении загадочной аномалии в магнитном поле Земли

По результатам исследования, проведенного в 2016 году гелиофизиком NASA Эшли Грили, было установлено, что эта аномалия постоянно медленно перемещается.

Однако аномалия не просто двигается, но и делится на отдельные части.

В 2020 году астрофизики установили, что аномалия делится на 2 ячейки, каждая из которых выступает отдельным центром минимальной магнитной напряженности внутри большей аномалии.

Ученые пока не понимают, как это повлияет в дальнейшем на изменения этой аномалии.

Исследование, опубликованное в июле 2020 года, показало, что это явление не является необычным событием недавнего времени, а повторяющимся магнитным событием, которое могло повлиять на Землю еще 11 миллионов лет назад.

Если да, то аномалия может быть предшественником переворота магнитных полей планеты. Исследование, опубликованное в этом году, показало также, что Южноатлантическая аномалия также влияет на наблюдаемые на Земле полярные сияния.