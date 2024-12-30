В NASA несколько лет ведут наблюдение за загадочной аномалией в магнитном поле Земли, представляющей огромную область пониженной магнитной напряженности над планетой.
Главные тезисы
- NASA внимательно отслеживает Южно-Атлантическую аномалию в магнитном поле Земли, которая может вызвать сбои в работе спутников из-за пониженной магнитной напряженности.
- Исследователи обнаружили, что аномалия постепенно перемещается и делится на отдельные части, что может свидетельствовать о возможном перевороте магнитных полей планеты.
- Ослабление магнитного поля Земли возможно из-за большой Африканской провинции, что создает сложную межпланетную взаимосвязь и влияет на полярные сияния на нашей планете.
- Исследования показывают, что Южно-Атлантическая аномалия может иметь важные последствия, так как возникло еще 11 миллионов лет назад и может быть предшественником переворота магнитных полей планеты.
- Понимание природы этой аномалии и ее влияние на магнитное поле Земли пока остается загадкой для астрофизиков и исследователей NASA.
Что известно о загадочной аномалии в магнитном поле Земли
Отмечается, что эта аномалия простирается между Южной Америкой и Юго-Западной Африкой.
Это необычное явление уже получило название Южно-Атлантической аномалии.
В NASA сравнивают эту аномалию с "вмятиной" в магнитном поле Земли или своеобразной "космической рытвиной", которая не влияет на жизнь на нашей планете.
При этом космические аппараты, среди прочего МКС, проходят через аномалию.
Такие столкновения могут приводить к тому, что из-за пониженной напряженности магнитного поля внутри аномалии могут возникать короткие замыкания и сбои в работе технологических систем на борту спутников, если они испытывают влияние высокоэнергетических протонов, исходящих от Солнца.
Это также чревато потерей важных данных или даже повреждением ключевых компонентов.
Поэтому операторы спутников вынуждены отключать их перед входом в зону аномалии.
По мнению астрофизиков NASA, основным источником выступает закрученный океан расплавленного железа во внешнем ядре Земли.
Из-за движения этой массы возникают электрические токи, образующие магнитное поле Земли. Однако это магнитное поле не однородно.
Большой резервуар плотной породы, получивший название обширной Африканской провинции, имеет низкую скорость сдвига, и размещается примерно в 2,9 тыс км, может нарушать генерацию магнитного поля.
Это вызывает резкое ослабление напряжения магнитного поля, еще больше усиливающееся наклоном оси нашей планеты.
Астрофизики до конца не понимают природу этой аномалии и последствия ее влияния.
Что известно о поведении загадочной аномалии в магнитном поле Земли
По результатам исследования, проведенного в 2016 году гелиофизиком NASA Эшли Грили, было установлено, что эта аномалия постоянно медленно перемещается.
Однако аномалия не просто двигается, но и делится на отдельные части.
В 2020 году астрофизики установили, что аномалия делится на 2 ячейки, каждая из которых выступает отдельным центром минимальной магнитной напряженности внутри большей аномалии.
Ученые пока не понимают, как это повлияет в дальнейшем на изменения этой аномалии.
Исследование, опубликованное в июле 2020 года, показало, что это явление не является необычным событием недавнего времени, а повторяющимся магнитным событием, которое могло повлиять на Землю еще 11 миллионов лет назад.
Если да, то аномалия может быть предшественником переворота магнитных полей планеты. Исследование, опубликованное в этом году, показало также, что Южноатлантическая аномалия также влияет на наблюдаемые на Земле полярные сияния.
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