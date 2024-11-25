На юге Франции в ряде районов минувшей ночью температура превысила 20 градусов Цельсия, что является абсолютной температурной аномалией для этого времени года.

Что известно об аномально высокой температуре на юге Франции

Наиболее высокие температурные показатели были зафиксированы в городе По, на территории департамента Атлантические Пиренеи, где температура превысила 26 градусов.

В приморском городе Сен-Жан-де-Люз было 23°C.

Жара

Несколько севернее температура составляла 17-19°C.

В Париже и Руане был зафиксирован 15°C.

Причиной высоких температур стали теплые воздушные массы Канарских островов.

Потепление стало резким контрастом с прошлой неделей, когда на большей части территории страны была зимняя погода, а сильные снегопады привели к хаосу на дорогах и железной дороге.

Что известно о тревожных температурных рекордах в 2024 году

По словам ученых из Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, нынешний год претендует на то, чтобы превзойти температурные рекорды в прошлом году и стать самым жарким за всю историю с начала наблюдений.

Европейские климатологи отмечают, что тенденцию роста температурных рекордов с каждым новым годом может изменить только достижение показателей нулевой температурной аномалии.

По информации журналистов издания, в начале года была зафиксирована аномально высокая средняя температура.

Европейские ученые предупреждают, что 2024 год может войти в историю, как первый год, в котором температура на планете была более чем на 1,5 градуса выше показателей доиндустриального периода 1850-1900 годов.