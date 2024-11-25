Во Франции зафиксирована невероятная температурная аномалия
Категория
Мир
Дата публикации

Во Франции зафиксирована невероятная температурная аномалия

Жара
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Источник:  BFM TV

На юге Франции в ряде районов минувшей ночью температура превысила 20 градусов Цельсия, что является абсолютной температурной аномалией для этого времени года.

Главные тезисы

  • На юге Франции зафиксирована аномально высокая температура, превысившая 26 градусов Цельсия, что является абсолютной температурной аномалией для конца ноября.
  • Ученые предупреждают, что 2024 год может стать самым жарким в истории из-за глобального потепления и роста температурных рекордов.
  • Теплые воздушные массы с Канарских островов стали причиной аномально высоких температур на юге Франции, что создало резкий контраст с предыдущей зимней погодой.

Что известно об аномально высокой температуре на юге Франции

Наиболее высокие температурные показатели были зафиксированы в городе По, на территории департамента Атлантические Пиренеи, где температура превысила 26 градусов.

В приморском городе Сен-Жан-де-Люз было 23°C.

Во Франции зафиксирована аномально высокая температура для конца ноября
Жара

Несколько севернее температура составляла 17-19°C.

В Париже и Руане был зафиксирован 15°C.

Причиной высоких температур стали теплые воздушные массы Канарских островов.

Потепление стало резким контрастом с прошлой неделей, когда на большей части территории страны была зимняя погода, а сильные снегопады привели к хаосу на дорогах и железной дороге.

Что известно о тревожных температурных рекордах в 2024 году

По словам ученых из Службы изменения климата Евросоюза Copernicus, нынешний год претендует на то, чтобы превзойти температурные рекорды в прошлом году и стать самым жарким за всю историю с начала наблюдений.

Европейские климатологи отмечают, что тенденцию роста температурных рекордов с каждым новым годом может изменить только достижение показателей нулевой температурной аномалии.

По информации журналистов издания, в начале года была зафиксирована аномально высокая средняя температура.

Европейские ученые предупреждают, что 2024 год может войти в историю, как первый год, в котором температура на планете была более чем на 1,5 градуса выше показателей доиндустриального периода 1850-1900 годов.

Ученые подчеркивают, что ключевым фактором глобального потепления и роста температуры на планете являются выбросы углекислого газа из-за сжигания ископаемого топлива, в частности, угля, нефти и газа.

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