Ученые из Университета Дьюка по результатам нового исследования выяснили, что колебания температуры в результате явления, известного как Эль-Ниньо, происходили еще 250 млн лет назад и были значительно масштабнее, чем сейчас.
Главные тезисы
- Изучение динамики климата 250 млн лет назад позволяет прогнозировать изменения климата в будущем.
- Интенсивность колебаний температуры в прошлом определяли термическая структура океана и атмосферный шум.
- Климатические изменения 250 млн лет назад влияли на экосистемы при другом расположении континентов.
- Ученые использовали инструменты моделирования климата, чтобы понять влияние древних колебаний температуры на будущие изменения климата.
- Интенсивность Эль-Ниньо и Ла-Нинья 250 млн лет назад была выше, чем сегодня, открывая новые горизонты изучения климатических процессов.
Какими были Эль-Ниньо 250 млн лет назад
При этом 250 млн лет назад Эль-Ниньо, которое под влиянием теплых течений приводило к значительному повышению температуры, изменялось Ла-Нинья, которое наоборот приносило похолодание.
Проведенное исследование позволило ученым оценить влияние Эль-Ниньо и Ла-Нинья на тогдашний мир, в котором континенты были расположены не так, как сейчас и имели очень разные экологические условия.
Для оценки климата на Земле 250 млн. лет назад ученые использовали инструменты моделирования климата, которые использовала Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) для прогнозирования будущих изменений климата.
Однако исследователи Университета Дьюка сменили модель в рамках изучения периодов до 250 млн лет назад.
Что влияло на колебания температуры в прошлом
В частности, в течение мезозойского периода, около 250 млн лет назад, территория Южной Америки еще входила в суперконтинент Пангея, а такие явления как Эль-Ниньо и Ла-Нинья происходили в массивном Панталасском океане.
Ученые предполагают, что на интенсивность Эль-Ниньо влияют термическая структура океана и так называемый "атмосферный шум", под которым подразумевается изменчивость приземных ветров.
По его словам, это взаимодействие сравнимо с маятником. Как и маятник, который может получить случайный толчок, поверхностный ветер может усилить естественные колебания температуры океана.
Это позволяет понять, как работает климатическая система нашей планеты.
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