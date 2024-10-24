Ученые из Университета Дьюка по результатам нового исследования выяснили, что колебания температуры в результате явления, известного как Эль-Ниньо, происходили еще 250 млн лет назад и были значительно масштабнее, чем сейчас.

Какими были Эль-Ниньо 250 млн лет назад

При этом 250 млн лет назад Эль-Ниньо, которое под влиянием теплых течений приводило к значительному повышению температуры, изменялось Ла-Нинья, которое наоборот приносило похолодание.

Удивительно, но эти колебания климата в прошлом были даже сильнее, чем то, что мы чувствуем сегодня, — факт, рассказывающий нам о динамике древних климатов и о том, как они могли бы повлиять на наше понимание будущих климатических изменений, говорится в материале издания . Поделиться

Проведенное исследование позволило ученым оценить влияние Эль-Ниньо и Ла-Нинья на тогдашний мир, в котором континенты были расположены не так, как сейчас и имели очень разные экологические условия.

В каждом эксперименте мы видим активное южное колебание Эль-Ниньо, и оно почти сильнее того, что мы имеем сейчас. несколько сильнее, несколько сильнее, — объясняет доцент кафедры климатической динамики Николасской школы окружающей среды Университета Дьюка Шинен Ху. Поделиться

Океан

Для оценки климата на Земле 250 млн. лет назад ученые использовали инструменты моделирования климата, которые использовала Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) для прогнозирования будущих изменений климата.

Однако исследователи Университета Дьюка сменили модель в рамках изучения периодов до 250 млн лет назад.

Иногда в прошлом солнечная радиация, достигавшая Земли, была примерно на 2% ниже, чем сегодня, но нагревающая планету СО2 была намного больше, что делало атмосферу и океаны гораздо теплее, чем сейчас, — отмечает Шинэн Ху. Поделиться

Что влияло на колебания температуры в прошлом

В частности, в течение мезозойского периода, около 250 млн лет назад, территория Южной Америки еще входила в суперконтинент Пангея, а такие явления как Эль-Ниньо и Ла-Нинья происходили в массивном Панталасском океане.

Ученые предполагают, что на интенсивность Эль-Ниньо влияют термическая структура океана и так называемый "атмосферный шум", под которым подразумевается изменчивость приземных ветров.

Кроме тепловой структуры океана, нам также следует обратить внимание на атмосферный шум и понять, как эти ветры будут меняться, — объясняет Шинен Ху. Поделиться

По его словам, это взаимодействие сравнимо с маятником. Как и маятник, который может получить случайный толчок, поверхностный ветер может усилить естественные колебания температуры океана.

Это позволяет понять, как работает климатическая система нашей планеты.