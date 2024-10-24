Науковці з Університету Дьюка за результатами нового дослідження з'ясували, що коливання температури внаслідок явища, відомого як Ель-Ніньйо, відбувались ще 250 млн років тому і були значно масштабнішими, ніж зараз.
Головні тези:
- Вчені виявили, що коливання температури на Землі внаслідок Ель-Ніньйо були набагато масштабнішими 250 млн років тому, ніж в сучасному світі.
- Дослідження показало, що Південна Америка відображала ефекти кліматичних змін у період мезозойського періоду, коли відбувались Ель-Ніньйо та Ла-Ніньйя.
- Вчені вказують на вплив теплової структури океану та атмосферного шуму на інтенсивність коливань температури в минулому.
- Дослідники запевняють, що розуміння динаміки клімату у давнину може допомогти прогнозувати майбутні зміни клімату нашої планети.
- Результати дослідження відкривають нові перспективи для вивчення кліматичних змін і формування стратегій збереження навколишнього середовища.
Якими були Ель-Ніньйо 250 млн років тому
При цьому 250 млн років тому Ель-Ніньйо, яке під впливом теплих течій призводило до значно більшого підвищення температури, змінювалось Ла-Ніньйя, яке навпаки приносило похолодання.
Проведене дослідження дозволило науковцям оцінити вплив Ель-Ніньйо та Ла-Ніньйя на тодішній світ, у якому континенти були розташовані не так як зараз і мали дуже різні екологічні умови.
Для оцінки клімату на Землі 250 млн років тому вчені використали інструменти моделювання клімату,які використовувала Міжурядова група експертів зі зміни клімату (IPCC) для прогнозування майбутніх змін клімату.
Однак дослідники Університету Дьюка змінили модель у рамках вивчення періодів до 250 млн років тому.
Що впливало на коливання температури у минулому
Зокрема, протягом мезозойського періоду, близько 250 млн років тому, територія Південної Америки ще входила до суперконтиненту Пангея, а такі явища як Ель-Ніньйо та Ла-Ніньйя відбувались у масивному Панталасському океані.
Науковці припускають, що на інтесивність Ель-Ніньйо впливають термічна структура океану та так званий “атмосферний шум”, під яким мається на увазі мінливість приземних вітрів.
За його словами, цю взаємодію можна порівняти із маятником. Як і маятнику, який може отримати випадковий поштовх, поверхневий вітер може підсилити природні коливання температури океану.
Це дає змогу зрозуміти, як працює кліматична система нашої планети.
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