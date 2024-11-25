На півдні Франції у низці районів минулої ночі температура перевищила 20 градусів за Цельсієм, що є абсолютною температурною аномалією для цієї пори року.

Що відомо про аномально високу температуру на півдні Франції

Зазначається, що найбільш високі температурні показники були зафіксовані у місті По, на території департаменту Атлантичні Піренеї, де температура перевищила 26 градусів.

У приморському місті Сен-Жан-де-Люз було 23°C.

Спека

Трохи на північ температура складала 17-19°C.

У Парижі й Руані зафіксували 15°C.

Причиною високих температур стали теплі повітряні маси з Канарських островів.

Потеплішання стало різким контрастом з минулим тижнем, коли на більшій частині території країни була зимова погода, а сильні снігопади спричинили хаос на дорогах та залізниці.

Що відомо про тривожні температурні рекорди у 2024 році

За словами науковців зі Служби зміни клімату Євросоюзу Copernicus, наразі нинішній рік претендує на те, щоб перевершити температурні рекорди минулого року і стати найспекотнішим за всю історію від початку спостережень.

Європейські кліматологи зазначають, що тенденцію до зростання температурних рекордів із кожним новим роком може змінити лише досягнення показників нульової температурної аномалії.

За інформацією журналістів видання, спочатку року було зафіксовано аномально високу середню температуру.

Європейські науковці попереджають, що 2024 рік може увійти в історію, як перший рік, у якому температура на планеті була більше ніж на 1,5 градуси вищою за показники доіндустріального періоду 1850-1900 років.