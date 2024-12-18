Загадка Сатурна. Учені заявили про масштабну помилку
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Загадка Сатурна. Учені заявили про масштабну помилку

Сатурн
Джерело:  Live Science

У результаті нового масштабного дослідження стало відомо, що вік кілець Сатурна може сягати мільярдів років, а не кілька сотень мільйонів, як вважалося раніше.

Головні тези:

  • Кільця Сатурна складаються з трільйонів шматків водяного льоду різного розміру.
  • Саме це робить їх однією з головних загадок космосу.
  • Дослідники вважають, що кільця могли утворитися на ранній стадії історії Сонячної системи близько 4,5-4 мільярдів років тому.

Кільця Сатурна досі залишаються загадкою для науковців

Що важливо розуміти, їхній склад доволі специфічний — трильйони шматків водяного льоду, які можуть бути меншими за піщинку і більшими за гору. Саме вони є однією з головних загадок, яку так важко розгадати.

Спочатку доволі популярною була версія про те, що кільця утворилися всього 100 мільйонів років тому після того, як гравітаційне тяжіння Сатурна розірвало на частини комету, що пролітала, або крижаний місяць.

Окрім того, на їхній “юний” вік також вказувала максимальна чистота.

У контексті планетарних кілець це означає, що крижані шматки, з яких вони утворилися, не були забруднені зіткненнями з крихітними космічними камінчиками, які називаються мікрометеороїдами, за мільярди років.

Фото: unsplash.com

Що вдалося дізнатися після проведення нового дослідження

Уперше воно було оприлюднене у виданні Nature Geoscience. В ньому йшлося про те, що мікрометеорити насправді не прилипають до кілець, тому вони можуть виглядати молодшими, ніж вони є насправді.

Чистий зовнішній вигляд не обов'язково означає, що кільця молоді, — виступив з заявою з цього приводу автор дослідження Рюкі Хіодо, планетолог з Інституту науки Токіо.

Науковці уже озвучили припущення, що кільця могли утворитися на ранній стадії історії Сонячної системи.

За їхніми словами, йдеться про близько 4,5-4 мільярдів років тому, коли Сонячна система була набагато більш хаотичною.

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