Загадка Сатурна. Ученые заявили о масштабной ошибке

В результате нового масштабного исследования стало известно, что возраст колец Сатурна может достигать миллиарда лет, а не несколько сотен миллионов, как считалось ранее.

Кольца Сатурна до сих пор остаются загадкой для ученых

Что важно понимать, их состав довольно специфичен — триллионы кусков водяного льда, которые могут быть меньше песчинки и больше горы. Именно они являются одной из главных загадок, которую так трудно разгадать.

Сначала довольно популярной была версия о том, что кольца образовались всего 100 миллионов лет назад после того, как гравитационное тяготение Сатурна разорвало на части пролетавшую мимо комету или ледяной месяц.

Кроме того, на их юный возраст также указывала максимальная чистота.

В контексте планетарных колец это означает, что ледяные куски, из которых они образовались, не были загрязнены столкновениями с крошечными космическими камешками, называемыми микрометеороидами, за миллиарды лет.

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Что удалось узнать после проведения нового исследования

Впервые он был обнародован в издании Nature Geoscience. В нем говорилось, что микрометеориты на самом деле не прилипают к кольцам, поэтому они могут выглядеть моложе, чем они есть на самом деле.

Чистый внешний вид не обязательно означает, что кольца молодежи, – выступил с заявлением по этому поводу автор исследования Рюки Хиодо, планетолог из Института науки Токио. Поделиться

Ученые уже озвучили предположение, что кольца могли образоваться на ранней стадии истории Солнечной системы.