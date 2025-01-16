Археологи обнаружили на острове в Балтийском море сотни загадочных камней

Археологи из Копенгагенского университета обнаружили на одном из датских островов в Балтийском море сотни закопанных камней с многочисленными изображениями растений и Солнца, датированных эпохой неолита.
Главные тезисы
- Каменные таблички с изображениями растений и Солнца, обнаруженные на острове в Балтийском море, датируются эпохой неолита.
- По мнению ученых, камни могли быть принесены в жертву для обеспечения солнца и роста урожая в древние времена.
- Основными причинами закладки камней могло быть мощное вулканическое извержение и климатические кризисы, спровоцировавшие неурожай.
- Археологические находки свидетельствуют о возможном обращении к религиозным обрядам и жертвоприношениям в ответ на стихийные бедствия.
- Каменные таблички на острове в Балтийском море могли стать символом празднования возвращения солнца и начала новой эпохи в общественной жизни.
Зачем древние люди зарыли сотни камней на острове в Балтийском море
По мнению ученых, причиной, почему древние люди могли зарыть камни, могло быть мощное извержение вулкана в 2910 году до нашей эры, спровоцировавшее катастрофические изменения климата.
В исследовании археологи подробно описывают обнаружение 614 каменных табличек и фрагментов табличек на острове Борнхольм, расположенном к югу от Швеции в Балтийском море.
Что известно об обнаруженных загадочных табличках
Ученые исследовали стиль керамики и провели радиоуглеродную датировку древесного угля, найденного рядом.
По мнению ученых, каменные таблички умышленно были разбросаны по рву около 2900 до нашей эры.
Большинство табличек изготовлено из черного сланца — темной, слоистой осадочной породы, найденной на острове, — тогда как другие были сделаны из кварца и кремня.
Они также были украшены резными узорами, включая изображения Солнца и растений.
Несколько схожих табличек ранее уже находили на этом острове. Но их большое количество, найденное в одном месте, вдохновило ученых на поиск потенциальных причин возникновения этого месторождения.
По мнению ученых, камни были зарыты древними людьми в критический момент. Впоследствии после захоронения этих камней территория была превращена в укрепленное поселение.
Археологи предполагают, что это вполне могло быть принесением жертвы в ответ на стихийную беду или климатические изменения, которые привели к неурожаю.
Ученые также предполагают, что это могло быть катастрофическое извержение вулкана в 2910 году до нашей эры, которое, вероятно, повлияло на погоду и урожай по всему Северному полушарию.
Но после закладки камней на Борнхольме зародилась новая культура. Люди перестали строить массивные гробницы, стали создавать более укрепленные поселения и формировать новые социальные сети с людьми в Скандинавии. Но значение солнца, возможно, не убавилось, поскольку неолитические общества по всей Европе полагались на солнце для урожая.
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