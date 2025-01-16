Археологи обнаружили на острове в Балтийском море сотни загадочных камней

Археологи из Копенгагенского университета обнаружили на одном из датских островов в Балтийском море сотни закопанных камней с многочисленными изображениями растений и Солнца, датированных эпохой неолита.

Зачем древние люди зарыли сотни камней на острове в Балтийском море

По мнению ученых, причиной, почему древние люди могли зарыть камни, могло быть мощное извержение вулкана в 2910 году до нашей эры, спровоцировавшее катастрофические изменения климата.

Мы давно знали, что солнце было центром ранних сельскохозяйственных культур, известных нам в Северной Европе. Эти камни, вероятно, были принесены в жертву, чтобы обеспечить солнце и рост, — предположил датский археолог Руне Иверсен. Поделиться

В исследовании археологи подробно описывают обнаружение 614 каменных табличек и фрагментов табличек на острове Борнхольм, расположенном к югу от Швеции в Балтийском море.

Что известно об обнаруженных загадочных табличках

Ученые исследовали стиль керамики и провели радиоуглеродную датировку древесного угля, найденного рядом.

По мнению ученых, каменные таблички умышленно были разбросаны по рву около 2900 до нашей эры.

Большинство табличек изготовлено из черного сланца — темной, слоистой осадочной породы, найденной на острове, — тогда как другие были сделаны из кварца и кремня.

Они также были украшены резными узорами, включая изображения Солнца и растений.

Несколько схожих табличек ранее уже находили на этом острове. Но их большое количество, найденное в одном месте, вдохновило ученых на поиск потенциальных причин возникновения этого месторождения.

По мнению ученых, камни были зарыты древними людьми в критический момент. Впоследствии после захоронения этих камней территория была превращена в укрепленное поселение.

Археологи предполагают, что это вполне могло быть принесением жертвы в ответ на стихийную беду или климатические изменения, которые привели к неурожаю.

Ученые также предполагают, что это могло быть катастрофическое извержение вулкана в 2910 году до нашей эры, которое, вероятно, повлияло на погоду и урожай по всему Северному полушарию.

Эти отложения могли быть сделаны при стрессе с целью вернуть солнце и возобновить сельскохозяйственное производство. Они также могли быть сделаны, когда климатический кризис закончился как акт празднования возвращения солнца, — объясняют археологи. Поделиться

Но после закладки камней на Борнхольме зародилась новая культура. Люди перестали строить массивные гробницы, стали создавать более укрепленные поселения и формировать новые социальные сети с людьми в Скандинавии. Но значение солнца, возможно, не убавилось, поскольку неолитические общества по всей Европе полагались на солнце для урожая.