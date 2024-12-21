Американские палеонтологи пытаются выяснить происхождение окаменевших остатков загадочного растения, обнаруженного в штате Юта, не принадлежащего ни к одному виду растений на Земле.

Что известно о загадочном растении, не принадлежащем ни к одному виду на Земле

Отмечается, что окаменевшие образцы листьев этого растения были впервые обнаружены в шахтерском городе-призраке Рейнбоу в штате Юта еще в 1969 году.

Тогда загадочное растение получило название Othniophyton elongatum, или "инопланетное растение".

В то время палеонтологи решили отнести ископаемые остатки этого растения старше 47 млн лет к семейству женьшеневых.

Однако результаты недавних анализов продемонстрировали, что листья, плоды и цветы, оставшиеся прикрепленными к стеблю ископаемых останков, совершенно не имеют ничего схожего с листьями, плодами и цветами других растений семейства женьшеневых.

Загадочное растение обнаружили в штате Юта на территории США

Эта окаменелость редка тем, что имеет веточку с прикрепленными плодами и листьями. Обычно их находят отдельно, — объясняет соавтор исследования Стивен Манчестер из Флоридского музея природной истории. Поделиться

Что так удивило ученых

Палеонтологи не смогли связать загадочные окаменелости ни с одной из более чем 400 семейств цветковых растений, существующих или вымерших.

Благодаря технологиям современной микроскопии стало возможным более подробно рассмотреть окаменелость.

В плодах загадочного растения были обнаружены микроотпечатки маленьких семян в процессе развития.

Исследовательская группа также смогла увидеть тычинки, которые у большинства видов растений отделяются после оплодотворения.

Обычно тычинки отпадают по мере развития плода. И эта штука кажется необычной, поскольку она сохраняет тычинки в то время, когда у нее есть зрелые плоды с семенами, готовыми к распространению. Мы не видели этого ни в чем современном, — подчеркнул Стивен Манчестер. Поделиться