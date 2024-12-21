Американские палеонтологи пытаются выяснить происхождение окаменевших остатков загадочного растения, обнаруженного в штате Юта, не принадлежащего ни к одному виду растений на Земле.
Главные тезисы
- Американские палеонтологи обнаружили загадочное растение в штате Юта, не принадлежащее ни к одному виду растений на Земле.
- Недавние анализы плодов, листьев и цветов растения подтверждают его уникальность и вызывают интерес у ученых.
- Загадочное растение не имеет сходств с известными семействами растений, что ставит под сомнение его происхождение.
- Микроотпечатки семян и особенное расположение тычинок в растении представляют интерес для ученых и вызывают вопросы о его родстве с другими видами.
- Открытие загадочных растений в регионе Юты вызвало увлечение ученых и способствовало открытию других вымерших групп растений.
Что известно о загадочном растении, не принадлежащем ни к одному виду на Земле
Отмечается, что окаменевшие образцы листьев этого растения были впервые обнаружены в шахтерском городе-призраке Рейнбоу в штате Юта еще в 1969 году.
Тогда загадочное растение получило название Othniophyton elongatum, или "инопланетное растение".
В то время палеонтологи решили отнести ископаемые остатки этого растения старше 47 млн лет к семейству женьшеневых.
Однако результаты недавних анализов продемонстрировали, что листья, плоды и цветы, оставшиеся прикрепленными к стеблю ископаемых останков, совершенно не имеют ничего схожего с листьями, плодами и цветами других растений семейства женьшеневых.
Что так удивило ученых
Палеонтологи не смогли связать загадочные окаменелости ни с одной из более чем 400 семейств цветковых растений, существующих или вымерших.
Благодаря технологиям современной микроскопии стало возможным более подробно рассмотреть окаменелость.
В плодах загадочного растения были обнаружены микроотпечатки маленьких семян в процессе развития.
Исследовательская группа также смогла увидеть тычинки, которые у большинства видов растений отделяются после оплодотворения.
Это не единственный обретенный вид в этом регионе, который поставил ученых в тупик. Ранее здесь были обнаружены другие ископаемые растения, например плоды Bonanzacarpum и листья Palibinia, которые удивили ученых и в конечном итоге привели к открытию вымерших групп.
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