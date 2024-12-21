В США обнаружили загадочное растение — ученые ошеломлены
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В США обнаружили загадочное растение — ученые ошеломлены

Остатки загадочного растения
Читати українською
Источник:  Live Science

Американские палеонтологи пытаются выяснить происхождение окаменевших остатков загадочного растения, обнаруженного в штате Юта, не принадлежащего ни к одному виду растений на Земле.

Главные тезисы

  • Американские палеонтологи обнаружили загадочное растение в штате Юта, не принадлежащее ни к одному виду растений на Земле.
  • Недавние анализы плодов, листьев и цветов растения подтверждают его уникальность и вызывают интерес у ученых.
  • Загадочное растение не имеет сходств с известными семействами растений, что ставит под сомнение его происхождение.
  • Микроотпечатки семян и особенное расположение тычинок в растении представляют интерес для ученых и вызывают вопросы о его родстве с другими видами.
  • Открытие загадочных растений в регионе Юты вызвало увлечение ученых и способствовало открытию других вымерших групп растений.

Что известно о загадочном растении, не принадлежащем ни к одному виду на Земле

Отмечается, что окаменевшие образцы листьев этого растения были впервые обнаружены в шахтерском городе-призраке Рейнбоу в штате Юта еще в 1969 году.

Тогда загадочное растение получило название Othniophyton elongatum, или "инопланетное растение".

В то время палеонтологи решили отнести ископаемые остатки этого растения старше 47 млн лет к семейству женьшеневых.

Однако результаты недавних анализов продемонстрировали, что листья, плоды и цветы, оставшиеся прикрепленными к стеблю ископаемых останков, совершенно не имеют ничего схожего с листьями, плодами и цветами других растений семейства женьшеневых.

В США обнаружили растение, не принадлежащее ни к одному из известных видов
Загадочное растение обнаружили в штате Юта на территории США

Эта окаменелость редка тем, что имеет веточку с прикрепленными плодами и листьями. Обычно их находят отдельно, — объясняет соавтор исследования Стивен Манчестер из Флоридского музея природной истории.

Что так удивило ученых

Палеонтологи не смогли связать загадочные окаменелости ни с одной из более чем 400 семейств цветковых растений, существующих или вымерших.

Благодаря технологиям современной микроскопии стало возможным более подробно рассмотреть окаменелость.

В плодах загадочного растения были обнаружены микроотпечатки маленьких семян в процессе развития.

Исследовательская группа также смогла увидеть тычинки, которые у большинства видов растений отделяются после оплодотворения.

Обычно тычинки отпадают по мере развития плода. И эта штука кажется необычной, поскольку она сохраняет тычинки в то время, когда у нее есть зрелые плоды с семенами, готовыми к распространению. Мы не видели этого ни в чем современном, — подчеркнул Стивен Манчестер.

Это не единственный обретенный вид в этом регионе, который поставил ученых в тупик. Ранее здесь были обнаружены другие ископаемые растения, например плоды Bonanzacarpum и листья Palibinia, которые удивили ученых и в конечном итоге привели к открытию вымерших групп.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ускоряет рост растений. В Швеции разработали "биоэлектронную почву"
Растения
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые впервые записали разговор между растениями на видео
Ученые впервые записали разговор между растениями на видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Биологи Вернадского нашли уникальное растение. Что известно о прорыве в науке
В Антарктике нашли уникальное растение

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?