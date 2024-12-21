Американські палеонтологи намагаються з'ясувати походження скам'янілих залишків загадкової рослини, виявленої у штаті Юта, яка не належить ні до одного виду рослин на Землі.
Головні тези:
- У штаті Юта виявлена загадкова інопланетна рослина, яка не має схожостей з відомими видами на Землі.
- Нещодавні аналізи листя, плодів та квітів цієї рослини підтверджують, що вона не відноситься до женьшеневих рослин, як вважалося раніше.
- Палеонтологи здивовані гілочкою скам'янілого листя з плодами та тичинками, що зберігається в загадковій рослині.
- Мікровідбитки насінин та унікальне розташування тичинок у рослині викликають цікавість у вчених та ставлять під питання походження цієї рослини.
- Виявлення загадкових рослин у регіоні Юти викликало захоплення серед науковців та призвело до відкриття інших вимерлих груп рослин.
Що відомо про загадкову рослину, що не належить ні до одного виду на Землі
Зазначається, що скам’янілі зразки лисття цієї рослини були вперше виявлені у шахтарському місті-примарі Рейнбоу в штаті Юта ще в 1969 році.
Тоді загадкова рослина отримала назву Othniophyton elongatum, або “інопланетна рослина”.
У той час палеонтологи вирішили віднести викопні рештки цієї рослини віком у понад 47 млн років до сімейства женьшеневих.
Однак результати нещодавніх аналізів продемонстрували, що листя, плоди і квіти, які залишились прикріпленими до стебла викопних решток, абсолютно не мають нічого схожого з листям, плодами і квітами інших рослин сімейства женьшеневих.
Що так здивувало науковців
Палеонтологи не змогли пов’язати загадкові скам’янілості з жодною із понад 400 родин квіткових рослин, існуючих, або ж вимерлих.
Завдяки технологіям сучасної мікроскопії стало можливим більш детально розглянути скам'янілості.
У плодах загадкової рослини було виявлено мікровідбитки маленьких насінин у процесі розвитку.
Дослідницька група також змогла побачити тичинки, які у більшості видів рослин відокремлюються після запліднення.
Це не єдиний знайдений вид у цьому регіоні, який поставив учених у глухий кут. Раніше тут було виявлено інші викопні рослини, як-от плоди Bonanzacarpum і листя Palibinia, які здивували вчених і в кінцевому підсумку призвели до відкриття вимерлих груп.
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