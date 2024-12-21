Американські палеонтологи намагаються з'ясувати походження скам'янілих залишків загадкової рослини, виявленої у штаті Юта, яка не належить ні до одного виду рослин на Землі.

Що відомо про загадкову рослину, що не належить ні до одного виду на Землі

Зазначається, що скам’янілі зразки лисття цієї рослини були вперше виявлені у шахтарському місті-примарі Рейнбоу в штаті Юта ще в 1969 році.

Тоді загадкова рослина отримала назву Othniophyton elongatum, або “інопланетна рослина”.

У той час палеонтологи вирішили віднести викопні рештки цієї рослини віком у понад 47 млн років до сімейства женьшеневих.

Однак результати нещодавніх аналізів продемонстрували, що листя, плоди і квіти, які залишились прикріпленими до стебла викопних решток, абсолютно не мають нічого схожого з листям, плодами і квітами інших рослин сімейства женьшеневих.

Загадкову рослину виявили у штаті Юта на території США

Ця скам'янілість рідкісна тим, що має гілочку з прикріпленими плодами та листям. Зазвичай їх знаходять окремо, — пояснює співавтор дослідження Стівен Манчестер із Флоридського музею природної історії. Поширити

Що так здивувало науковців

Палеонтологи не змогли пов’язати загадкові скам’янілості з жодною із понад 400 родин квіткових рослин, існуючих, або ж вимерлих.

Завдяки технологіям сучасної мікроскопії стало можливим більш детально розглянути скам'янілості.

У плодах загадкової рослини було виявлено мікровідбитки маленьких насінин у процесі розвитку.

Дослідницька група також змогла побачити тичинки, які у більшості видів рослин відокремлюються після запліднення.

Зазвичай тичинки відпадають у міру розвитку плода. І ця штука здається незвичайною, оскільки вона зберігає тичинки в той час, коли у неї є зрілі плоди з насінням, готовими до поширення. Ми не бачили цього ні в чого сучасного, — підкреслив Стівен Манчестер. Поширити