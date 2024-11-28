У столиці Албанії Тірані архітектурні студії Network of Architecture та Atelier4 планують збудувати власний проєкт багатоповерхового будинку з фасадами у вигляді окремих невеликих будиночків.

Що відомо про будівництво унікального хмарочоса в Албанії

Будинок, який отримав назву Puzzle Tirana становитиме за площею 32 тис 700 кв метрів, а його висота складатиме 71 метр.

Хмарочос планують створити з окремих блоків, які архітектурно виглядатимуть як маленькі будиночки, схожі на пазли, що складають єдину структуру.

Блоки будуть розташовані на відстані 0,5 — 3 метри від фасаду будівлі. Вони матимуть інший колір, форму, яка нагадує пазл.

Хмарочос Puzzle Tirana

Концепція походить від злиття двох світів: міського та сільського, в одну архітектурну інтервенцію, — зазначив один з авторів проєкту. Поширити

Окрім цього між блоками будуть рости місцеві рослини.

Архітектори хочуть створити підвісні сади та додатковий простір для мешканців.

"Пазли" можна буде переоблаштувати на зону відпочинку, дитячий майданчик тощо.

Що включатиме в себе унікальний хмарочос

Згідно з проєктом, там розмістять комерційні приміщення, квартири, пентхауси та готель.

Комерційні приміщення розташують на перших двох поверхах. З другого по шостий поверх буде готель та апартаменти, а з сьомого — квартири площею від 70 до 130 квадратів.

Решта три поверхи відвели на облаштування п'яти пентхаусів. Також є пропозиція створити багаторівневий підземний паркінг.