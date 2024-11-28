В столице Албании Тирани архитектурные студии Network of Architecture и Atelier4 планируют построить свой проект многоэтажного дома с фасадами в виде отдельных небольших домиков.
Главные тезисы
- Проект Puzzle Tirana представляет собой уникальный небоскреб-пазл, символизирующий объединение городской и сельской среды в архитектурной композиции.
- Небоскреб будет составлен из отдельных блоков, напоминающих пазлы, с высотой 71 метр и площадью 32 тыс 700 кв метров.
- Архитекторы планируют включить в проект коммерческие помещения, отель, апартаменты, квартиры, пентхаусы, подземный паркинг и зеленые насаждения на фасаде.
- Подвесные сады, зоны отдыха и развлечений будут созданы на фасаде небоскреба, предоставляя дополнительное пространство для жителей и посетителей.
- Согласно концепции, небоскреб Puzzle Tirana будет оборудован коммерческими помещениями, гостиницей, апартаментами, квартирами, пентхаусами и многоуровневым подземным паркингом.
Что известно о строительстве уникального небоскреба в Албании
Дом, получивший название Puzzle Tirana, составит по площади 32 тыс 700 кв метров, а его высота составит 71 метр.
Небоскреб планируют создать из отдельных блоков, которые будут архитектурно выглядеть как маленькие домики, похожие на пазлы, составляющие единую структуру.
Блоки будут расположены на расстоянии 0,5-3 метра от фасада здания. У них будет другой цвет, форма, напоминающая пазл.
Кроме этого, между блоками будут расти местные растения.
Архитекторы хотят создать подвесные сады и дополнительное пространство для жителей.
"Пазлы" можно будет переоборудовать в зону отдыха, детскую площадку и т.д.
Что будет включать в себя уникальный небоскреб
Согласно проекту, там разместят коммерческие помещения, квартиры, пентхаусы и гостиницу.
Коммерческие помещения разместят на первых двух этажах. Со второго по шестой этаж будет отель и апартаменты, а с седьмого — квартиры площадью от 70 до 130 квадратов.
Остальные три этажа отвели на обустройство пяти пентхаусов. Также есть предложение создать многоуровневый подземный паркинг.
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