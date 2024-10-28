В Саудовской Аравии стартовало строительство крупнейшего в мире небоскреба Mukaab, который будет иметь необычную форму куба.

Что известно о строительстве самого большого небоскреба в мире

Отмечается, что строительство небоскреба Mukaab проходит на северо-западе Саудовской Аравии. Сейчас проводятся земляные работы.

По информации компании-застройщика New Murabba Development Company, земляные работы уже выполнены на 86%.

Самое высотное здание в мире будет иметь форму куба с 400-метровыми ребрами. Высота небоскреба составит 400 метров.

Внутри куба будет находиться огромный атриум со спиралевидной башней в центре. Вокруг этой башни будут магазины, культурные и туристические заведения, которые будут занимать два миллиона квадратных метров.

Так будет выглядеть самый небоскреб в мире Mukaab

Куб будет покрыт характерным фасадом из накладывающихся друг на друга треугольных форм, отсылая к современному архитектурному стилю Наджди. После завершения строительства "Мукааб" займет центральное место в районе Новой Мураббы, который создается как новый центр столицы Саудовской Аравии, говорится в публикации.

По словам разработчиков, в здании будет более 100 тыс. жилых помещений, 980 тыс. метров кв торговых площадей, 1,4 млн. кв метров офисных помещений, а также отели, культурные центры, университет, иммерсивный театр и "культовый" музей.

Проект планируют завершить к 2030 году в рамках проекта "Видение 2030", финансируемого из Государственного инвестиционного фонда.

Что известно о строительстве города-мегаполиса The Line в Саудовской Аравии

По информации журналистов Daily Mail, тысячи мигрантов заняты на строительстве футуристического небоскреба мегаполиса The Line в Саудовской Аравии в условиях, приводящих к их массовой гибели.

Утверждают, что с 2016 года на строительстве погибло около 21 тыс. рабочих, однако источники такой информации не приводятся.

По словам одного из рабочих, который в течение 2 лет был занят на строительстве тоннеля для скоростных поездов, он вынужден работать по 16 часов в день.