У Саудівській Аравії будують найбільший хмарочос у світі ― який вигляд він матиме
Категорія
Світ
Дата публікації

У Саудівській Аравії будують найбільший хмарочос у світі ― який вигляд він матиме

Будівництво найбільшого хмарочоса у світі у Саудівській Аравії
Джерело:  dezeen.com

У Саудівській Аравії стартувало будівництво найбільшого у світі хмарочоса Mukaab, який матиме незвичну форму куба. 

Головні тези:

  • У Саудівській Аравії розпочалося будівництво найбільшого у світі хмарочоса Mukaab у формі куба з 400-метровими ребрами.
  • Mukaab стане центральним об'єктом у районі Нової Мурабби, який проголошують новим центром столиці країни.
  • Будівельна конструкція матиме характерний фасад з трикутними формами, що відсилають до сучасного архітектурного стилю Наджді.
  • Проєкт Mukaab передбачає будівництво житлових, торговельних та офісних приміщень, готелів, культурних центрів та інших об'єктів.
  • Завершити будівництво Mukaab планують до 2030 року у межах проєкту “Бачення 2030” з фінансуванням від Державного інвестиційного фонду.

Що відомо про будівництво найбільшого хмарочоса у світі

Зазначається, що будівництво хмарочоса Mukaab проходить на півночному заході Саудівської Аравії. Наразі проводяться земляні роботи.

За інформацією компаніі-забудовника New Murabba Development Company, земляні роботи вже виконано на 86%.

Найбільша висотна будівля у світі матиме форму куба з 400-метровими ребрами. Висота хмарочоса становитиме 400 метрів.

Всередині куба буде знаходитися величезний атріум зі спіралеподібною вежею в центрі. Навколо цієї вежі будуть магазини, культурні та туристичні заклади, які займатимуть два мільйони квадратних метрів. 

У Саудівській Аравії будують найбільший хмарочос у світі
Так виглядатиме найбільший хмарочос у світі Mukaab

Куб буде вкритий характерним фасадом з трикутних форм, що накладаються одна на одну, відсилаючи до сучасного архітектурного стилю Наджді. Після завершення будівництва "Мукааб" займе центральне місце в районі Нової Мурабби, який створюється як новий центр столиці Саудівської Аравії, — йдеться у публікації.

За словами розробників, у будівлі буде понад 100 тис житлових приміщень, 980 тис метрів кв торгівельних площ, 1,4 млн кв метрів офісних приміщень, а також готелі, культурні центри, університет, імерсивний театр та "культовий" музей.

Проєкт планують завершити до 2030 року в межах проєкту "Бачення 2030", який фінансується з Державного інвестиційного фонду. 

Що відомо про будівництво міста-мегаполіса The Line у Саудівській Аравії

За інформацією журналістів Daily Mail, тисячі мігрантів зайняті на будівництві футуристичного хмарочоса мегаполіса‎ The Line у Саудівській Аравії в умовах, які призводять до їх масової загибелі.

Стверджують, що з 2016 року на будівництві загинуло близько 21 тис робітників, однак джерела такої інформації не наводяться.

За словами одного з робітників, який протягом 2 років був зайнятий на будівництві тунелю для швидкісних поїздів, він змушений працювати по 16 годин на день.

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