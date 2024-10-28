У Саудівській Аравії стартувало будівництво найбільшого у світі хмарочоса Mukaab, який матиме незвичну форму куба.
Головні тези:
- У Саудівській Аравії розпочалося будівництво найбільшого у світі хмарочоса Mukaab у формі куба з 400-метровими ребрами.
- Mukaab стане центральним об'єктом у районі Нової Мурабби, який проголошують новим центром столиці країни.
- Будівельна конструкція матиме характерний фасад з трикутними формами, що відсилають до сучасного архітектурного стилю Наджді.
- Проєкт Mukaab передбачає будівництво житлових, торговельних та офісних приміщень, готелів, культурних центрів та інших об'єктів.
- Завершити будівництво Mukaab планують до 2030 року у межах проєкту “Бачення 2030” з фінансуванням від Державного інвестиційного фонду.
Що відомо про будівництво найбільшого хмарочоса у світі
Зазначається, що будівництво хмарочоса Mukaab проходить на півночному заході Саудівської Аравії. Наразі проводяться земляні роботи.
За інформацією компаніі-забудовника New Murabba Development Company, земляні роботи вже виконано на 86%.
Найбільша висотна будівля у світі матиме форму куба з 400-метровими ребрами. Висота хмарочоса становитиме 400 метрів.
Всередині куба буде знаходитися величезний атріум зі спіралеподібною вежею в центрі. Навколо цієї вежі будуть магазини, культурні та туристичні заклади, які займатимуть два мільйони квадратних метрів.
За словами розробників, у будівлі буде понад 100 тис житлових приміщень, 980 тис метрів кв торгівельних площ, 1,4 млн кв метрів офісних приміщень, а також готелі, культурні центри, університет, імерсивний театр та "культовий" музей.
Проєкт планують завершити до 2030 року в межах проєкту "Бачення 2030", який фінансується з Державного інвестиційного фонду.
Що відомо про будівництво міста-мегаполіса The Line у Саудівській Аравії
За інформацією журналістів Daily Mail, тисячі мігрантів зайняті на будівництві футуристичного хмарочоса мегаполіса The Line у Саудівській Аравії в умовах, які призводять до їх масової загибелі.
Стверджують, що з 2016 року на будівництві загинуло близько 21 тис робітників, однак джерела такої інформації не наводяться.
За словами одного з робітників, який протягом 2 років був зайнятий на будівництві тунелю для швидкісних поїздів, він змушений працювати по 16 годин на день.
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