Архівні кадри Києва 60-х ожили у благодійному кліпі — як задонатити на ЗСУ

Мультижанрова артистка Мар’яна Головко випустила композицію «З якої ти пісні?» та кліп до неї. Переосмислений твір 1968 року набував нового змісту для символічного відкриття платформи The Great Ukrainian Songbook та важливої благодійної місії. Кліп можна переглянути за донат, який піде на закупівлю фондом «Птахи» Тати Кеплер рідкісних антибіотиків для бійців ЗСУ.

Кліп за донат на ЗСУ: Київ 60-х ожив в унікальному кліпі

Проєкт націлений повертати до життя забуті шедеври української авторської пісні від 1950-х років до сьогодення.

Пісню можна послухати на всіх стримінгових платформах.

А кліп із рідкісними архівними кінохроніками Києва 60-х років можна переглянути за донат від 68 грн на платформі проєкту.

Автором музики є український композитор Яків Лапінський — представник покоління 60-х, чия творчість залишилася майже незафіксованою в аудіо- та відеоісторії. Його музика — витончена, поетична, інтонаційно глибока — прозвучала тепер у симфонічно-джазовому аранжуванні. Лірика — поетеси Валентини Науменко.

Над записом працювала команда професійних українських музикантів: композитор, аранжувальник і джазовий трубач Денніс Аду, піаніст Родіон Іванов, барабанщик Павло Галицький, контрабасист і саундпродюсер Максим Гладецький, а оркестрове аранжування створив Євген Брага.

Мастеринг треку здійснив легендарний інженер Енді Уолтер (Andy Walter) на студії Abbey Road у Лондоні — фахівець із понад 30‑річним досвідом, який працював над архівними записами The Beatles, David Bowie, Radiohead, The Cure, Coldplay, Maria Callas та багатьох інших.

Кадри з кліпу

Я знайшла архівний відеозапис із фільму, де звучала ця пісня, й мене вразила незвична для того часу гармонія. Ноти згодом віднайшлися у фондах бібліотеки Вернадського. Зміст і дух цієї композиції якнайкраще передають нашу ідею — відродити голоси, що заслуговують на нове життя, — говорить ініціаторка проєкту та виконавиця Мар’яна Головко.

Кліп створено на основі рідкісних кінохронік Києва 1960-х років, які команда проєкту віднайшла у Державному кінофотофоноархіві ім. Г. С. Пшеничного й оцифрувала. Більшість із них раніше не демонструвалися публічно. Ці кадри стали візуальним тлом пісні — мовчазними свідками доби, що оживають крізь музику. Режисеркою кліпу виступила документалістка Станіслава Доронченко.

Кожен донат за перегляд кліпу — це не просто підтримка мистецтва, а й внесок у порятунок життів: зібрані кошти буде передано у фонд «Птахи» Тати Кеплер на закупівлю рідкісних антибіотиків для українських військових, які потребують термінової допомоги в умовах фронту.

The Great Ukrainian Songbook — це платформа з ревіталізації пісенної спадщини українських композиторів. Команда віднаходить пісні, виключені з офіційного канону, та повертають їм голос у сучасному звуковому просторі. Це музика, яка мала зазвучати та бути присутньою на міжнародному пісенному ландшафті, — і тепер вона зазвучить.