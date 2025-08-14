Архивные кадры Киева 60-х ожили в благотворительном клипе — как задонатить на ВСУ

Мультижанровая артистка Марьяна Головко выпустила композицию «С какой ты песни?» и клип к ней. Переосмысленное произведение 1968 года приобретало новое содержание для символического открытия платформы The Great Ukrainian Songbook и важной благотворительной миссии. Клип можно посмотреть за донат, который пойдет на закупку фондом «Птицы» Папы Кеплер редких антибиотиков для бойцов ВСУ.

Клип за донат на ВСУ: Киев 60-х ожил в уникальном клипе

Проект нацелен возвращать к жизни забытые шедевры украинской авторской песни от 1950-х годов.

Песню можно послушать на всех стриминговые платформы.

Клип с редкими архивными кинохрониками Киева 60-х годов можно посмотреть за донат от 68 грн на платформе проекта.

Автором музыки является украинский композитор Яков Лапинский — представитель поколения 60-х, чье творчество осталось почти незафиксированным в аудио- и видеоистории. Его музыка — утонченная, поэтическая, интонационно глубокая — прозвучала теперь в симфонически-джазовой аранжировке. Лирика — поэтессы Валентины Науменко.

Над записью работала команда профессиональных украинских музыкантов: композитор, аранжировщик и джазовый трубач Деннис Аду, пианист Родион Иванов, барабанщик Павел Галицкий, контрабасист и саундпродюсер Максим Гладецкий, а оркестровую аранжировку создал Евгений Брага.

Мастеринг трека осуществил легендарный инженер Энди Уолтер (Andy Walter) на студии Abbey Road в Лондоне — специалист с более чем 30-летним опытом, работавший над архивными записями The Beatles, David Bowie, Radiohead, The Cure, Coldplay, Maria Callas и многих других. Поделиться

Фото из клипа

Я нашла архивную видеозапись из фильма, где звучала эта песня, и меня поразила необычная для того времени гармония. Ноты впоследствии нашлись в фондах библиотеки Вернадского. Содержание и дух этой композиции лучше передают нашу идею — возродить голоса, заслуживающие новой жизни, — говорит инициатор проекта и исполнительница Марьяна Головко.

Клип создан на основе редких кинохроник Киева 1960-х годов, которые команда проекта нашла в Государственном кинофотофоноархиве им. Г. С. Пшеничного и оцифровала. Большинство из них раньше не демонстрировались публично. Эти кадры стали визуальным фоном песни — молчаливыми свидетелями суток, оживающих музыку. Режиссером клипа выступила документалистка Станислава Доронченко.

Каждый донат за просмотр клипа — это не просто поддержка искусства, но и вклад в спасение жизней: собранные средства будут переданы в фонд «Птицы» Таты Кеплер на закупку редких антибиотиков для украинских военных, нуждающихся в срочной помощи в условиях фронта.

The Great Ukrainian Songbook — это платформа по ревитализации песенного наследия украинских композиторов. Команда находит песни, исключенные из официального канона, и возвращают им голос в современном звуковом пространстве. Это музыка, которая должна была зазвучать и присутствовать на международном песенном ландшафте, и теперь она зазвучит.