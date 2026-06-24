Астероїд впав на Землю 3 млрд років тому — науковці знайшли кратер

Гігантський кратер у Західній Австралії утворився внаслідок падіння астероїда близько 3 мільярдів років тому. Такого висновку дійшли вчені, застосувавши метод датування мінералів.

Учені знайшли один з найбільших астероїдних кратерів на Землі

Якщо результати підтвердяться, це буде найдавніший відомий ударний кратер на Землі. Водночас інші дослідники ставлять під сумнів запропонований вік структури.

Йдеться про кратер Норт-Пол-Доум (North Pole Dome), також відомий як ударна структура Міралга (Miralga impact structure). Вперше його описали у 2025 році Кріс Кіркланд з Університету Кертіна в австралійському Перті та його колеги. За їхніми оцінками, діаметр кратера може сягати 100 кілометрів.

Кіркланд і його команда виявили шар порід із так званими конусами руйнування (shatter cones) — характерними конусоподібними структурами, які утворюються лише після надпотужних ударних подій, зокрема падіння астероїдів.

У своєму першому дослідженні вчені не проводили прямого датування цих порід. Натомість вони співставили їх із породами у верхніх і нижніх шарах, вік яких уже був визначений, і припустили, що зіткнення сталося приблизно 3,47 мільярда років тому.

Якби ця оцінка виявилася правильною, кратер був би більш ніж на 1,2 мільярда років старшим за кратер Яррабубба на півдні Західної Австралії, який нині вважається найдавнішим надійно датованим астероїдним кратером на Землі.

Крім того, це був би єдиний відомий слід удару з архейського еону — періоду, коли Земля являла собою величезний, але вкрай негостинний водний світ. Поширити

Однак інша група науковців, до якої входив також дослідник Університету Кертіна Аарон Кавосі, рішуче оскаржила датування у 3,47 мільярда років.

На підставі власного аналізу порід вони дійшли висновку, що удар стався не раніше ніж 2,77 мільярда років тому.

Тепер команда Кіркланда заявила, що їй вдалося безпосередньо визначити вік перекристалізованих мінералів у межах кратера, які містять конуси руйнування.