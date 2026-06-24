Астероид упал на Землю 3 млрд лет назад — ученые обнаружили кратер

Гигантский кратер в Западной Австралии образовался в результате падения астероида около 3 миллиардов лет назад. К такому выводу пришли ученые, применив метод датировки минералов.

Ученые нашли один из самых крупных астероидных кратеров на Земле

Если результаты подтвердятся, это будет самый старый известный ударный кратер на Земле. В то же время другие исследователи подвергают сомнению предложенный возраст структуры.

Речь идет о кратере Норт-Пол-Доум (North Pole Dome), также известном как ударная структура Миралга (Miralga impact structure). Впервые его описали в 2025 году Крис Киркланд из Университета Кертина в австралийском Перте и его коллеги. По их оценкам диаметр кратера может достигать 100 километров.

Киркланд и его команда обнаружили пласт пород с так называемыми конусами разрушения (shatter cones) — характерными конусообразными структурами, которые образуются только после сверхмощных ударных событий, в частности падения астероидов.

В своем первом исследовании ученые не проводили прямой датировки этих пород. Они сопоставили их с породами в верхних и нижних слоях, возраст которых уже был определен, и предположили, что столкновение произошло примерно 3,47 миллиарда лет назад.

Если бы эта оценка оказалась правильной, кратер был бы более чем на 1,2 миллиарда лет старше кратера Яррабубба на юге Западной Австралии, который сейчас считается самым древним надежно датированным астероидным кратером на Земле.

Кроме того, это был бы единственный известный след удара с архейского эона — периода, когда Земля представляла собой огромный, но крайне непристрастный водный мир. Поделиться

Однако другая группа ученых, в которую входил также исследователь Университета Кертина Аарон Кавоси, решительно обжаловала датировку в 3,47 миллиарда лет.

На основании собственного анализа пород они пришли к выводу, что удар произошел не ранее 2,77 миллиарда лет назад.

Теперь команда Киркланда заявила, что ей удалось напрямую определить возраст перекристаллизованных минералов в пределах кратера, содержащих конусы разрушения.