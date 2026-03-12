Астероид и мегацунами. Ученые раскрыли подробности происхождения уникального кратера Сильверпит

Многолетний научный спор о происхождении кратера Сильверпит под южной частью Северного моря теперь разрешен. Новое исследование показывает, что структура образовалась, когда астероид или комета врезались в регион примерно 43-46 миллионов лет назад.

Ученые узнали все о происхождении уникального кратера Сильверпит

Расследование возглавил доктор Юисдин Николсон из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге при поддержке Совета по исследованиям природной среды (NERC).

Команда объединила сейсмическую визуализацию, микроскопический анализ фрагментов горных пород и компьютерное моделирование, чтобы представить четкие на сегодняшний день доказательства того, что Сильверпит является одним из редких ударных кратеров Земли. Поделиться

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Сильверпит находится примерно в 700 метрах под морским дном в Северном море, примерно в 129 километрах от побережья Йоркшира. С тех пор, как геологи впервые идентифицировали это образование в 2002 году, кратер шириной в три километра и окружающее его кольцо круговых разломов протяженностью около 20 км вызвали бурные споры. Ранние исследования предполагали, что структура была создана ударом высокоскоростного астероида.

Сторонники этой идеи указывали на его круглую форму, центральный пик и окружающие концентрические разломы, часто встречающиеся в известных ударных кратерах.

Остальные ученые предлагали другие объяснения. Некоторые предполагали, что движение соли под землей деформировало слои породы и создало структуру. Или причиной обрушения морского дна могла стать вулканическая активность.

Команда Николсона проанализировала недавно доступные сейсмические изображения и геологические образцы, взятые из морского дна. Доктор Юисдин Николсон, седиментолог из Школы энергетики, геонаук, инфраструктуры и общества Университета Хериот-Уатт, сказал: "Новая сейсмическая визуализация дала нам беспрецедентный взгляд на кратер".

Образцы из нефтяной скважины в этом районе также обнаружили редкие кристаллы "шокового" кварца и полевого шпата на той же глубине, что и дно кратера. Нам очень посчастливилось их найти — это было настоящее поиски "иглы в стоге сена". Они несомненно подтверждают гипотезу об ударном кратере, потому что имеют структуру, которая может быть создана только экстремальным давлением удара". Поделиться

Эти микроскопические минералы образуются только под экстремальным давлением, возникающим при ударах астероидов, что дает убедительное подтверждение происшествия.

Данные указывают на то, что астероид шириной около 160 метров врезался в морское дно под пологим углом с запада. Доктор Николсон сказал: "Наши данные показывают, что 160-метровый астероид ударился о морское дно под низким углом с запада".

В течение нескольких минут он создал полуторакилометровый занавес из скал и воды, который обрушился в море, создав цунами высотой более 100 метров. Удар вызвал бы мощный взрыв на морском дне и породил огромные волны, распространившиеся по всему региону.

Сильверпит — это редкий и исключительно сохраненный гиперскоростной ударный кратер. Они редки, потому что Земля очень динамичная планета: тектоника плит и эрозия уничтожают почти все следы большинства таких событий. На суше существует около 200 подтвержденных ударных кратеров, и только около 33 были идентифицированы под океаном. Мы можем использовать эти результаты, чтобы понять, как удары астероидов формировали нашу планету на протяжении истории, а также предположить, что может произойти в случае столкновения с астероидом в будущем. Поделиться

Подтверждение того, что Сильверпит является ударным кратером, ставит его в один ряд с такими известными структурами, как связывающий с массовым вымиранием динозавров кратер Чикшулуб в Мексике, и кратер Надир у побережья Западной Африки, который недавно был идентифицирован как еще одно место удара.