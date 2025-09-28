"Невидимые" астероиды с орбиты Венеры могут угрожать Земле

Ученые из Государственного университета Сан-Паулу (Бразилия) опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics результаты исследования, указывающего на существование малозаметной группы астероидов, находящихся в резонансе с орбитой Венеры.
Главные тезисы
- Невидимые астероиды на орбите Венеры представляют потенциальную угрозу для Земли, находясь в сложных орбитальных резонансах.
- Астрономы выявили, что такие астероиды находятся вне зоны видимости современных телескопов и могут проявиться перед возможными столкновениями с нашей планетой.
- Необходимы длительные наблюдения и улучшенные методы обнаружения таких объектов, чтобы минимизировать риск их столкновения с Землей.
Астероиды-невидимки с орбиты Венеры могут угрожать Земле
Эти объекты не относятся к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, а расположены значительно ближе к Земле, что затрудняет их обнаружение современными телескопами и может представлять угрозу нашей планете.
По его словам, среди этих астероидов могут находиться объекты диаметром около 300 метров. При падении на Землю они способны образовать кратеры шириной от 3 до 4,5 километров и высвободить энергию, соизмеримую со взрывом в сотни мегатонн.
Подобный удар в густонаселенном регионе повлек бы широкомасштабные разрушения.
Специалисты отмечают, что хотя вероятность такого сценария достаточно невелика, игнорировать его нельзя. Для снижения рисков сближения этих астероидов с Землей необходимы длительные наблюдения и усовершенствования методов выявления астероидов, находящихся в сложных орбитальных резонансах.
