"Невидимые" астероиды с орбиты Венеры могут угрожать Земле

Ученые из Государственного университета Сан-Паулу (Бразилия) опубликовали в журнале Astronomy & Astrophysics результаты исследования, указывающего на существование малозаметной группы астероидов, находящихся в резонансе с орбитой Венеры.

Эти объекты не относятся к главному поясу астероидов между Марсом и Юпитером, а расположены значительно ближе к Земле, что затрудняет их обнаружение современными телескопами и может представлять угрозу нашей планете.

Астроном Валерио Карруба отмечает, что такие небесные тела могут оставаться невидимыми в течение многих лет и проявляться всего за несколько дней до возможного столкновения с нашей планетой.

По его словам, среди этих астероидов могут находиться объекты диаметром около 300 метров. При падении на Землю они способны образовать кратеры шириной от 3 до 4,5 километров и высвободить энергию, соизмеримую со взрывом в сотни мегатонн.

Подобный удар в густонаселенном регионе повлек бы широкомасштабные разрушения.

Специалисты отмечают, что хотя вероятность такого сценария достаточно невелика, игнорировать его нельзя. Для снижения рисков сближения этих астероидов с Землей необходимы длительные наблюдения и усовершенствования методов выявления астероидов, находящихся в сложных орбитальных резонансах.