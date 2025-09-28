"Невидимі" астероїди з орбіти Венери можуть загрожувати Землі
"Невидимі" астероїди з орбіти Венери можуть загрожувати Землі

астероїд
Джерело:  Phys.org

Науковці з Державного університету Сан-Паулу (Бразилія) опублікували у журналі Astronomy & Astrophysics результати дослідження, яке вказує на існування малопомітної групи астероїдів, що перебувають у резонансі з орбітою Венери.

Головні тези:

  • Невидимі астероїди з орбіти Венери можуть загрожувати Землі, перебуваючи у складних орбітальних резонансах.
  • Стало відомо, що ці об'єкти є поза зонами видимості для сучасних телескопів і можуть виявитися лише перед можливими зіткненнями з нашою планетою.

Астероїди-невидимки з орбіти Венери можуть загрожувати Землі

Ці об’єкти не належать до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, а розташовані значно ближче до Землі, що ускладнює їхнє виявлення сучасними телескопами та може нести загрозу для нашої планети.

Астроном Валеріо Карруба зазначає, що такі небесні тіла можуть залишатися невидимими протягом багатьох років і проявлятися лише за кілька днів до можливого зіткнення з нашою планетою.

За його словами, серед цих астероїдів можуть бути об’єкти діаметром близько 300 метрів. У разі падіння на Землю вони здатні утворити кратери шириною від 3 до 4,5 кілометрів і вивільнити енергію, співмірну із вибухом у сотні мегатонн.

Подібний удар у густонаселеному регіоні спричинив би широкомасштабні руйнування.

Фахівці наголошують, що хоча ймовірність такого сценарію досить невелика, ігнорувати його не можна. Для зниження ризиків зближення цих астероїдів з Землею необхідні тривалі спостереження та вдосконалення методів виявлення астероїдів, які перебувають у складних орбітальних резонансах.

Таким чином, Венера може відігравати роль своєрідного "сховища" небезпечних об’єктів, які залишаються поза полем зору астрономів. Подальші дослідження мають визначити масштаби цієї популяції та оцінити реальні загрози для Землі.

