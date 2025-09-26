NASA хоче підготувати ядерний удар по небезпечному астероїду

Уже багато місяців поспіль наукова спільнота говорить про об'єкт, який отримав назву 2024 YR4. Йдеться про астероїд близько 55 метрів у діаметрі. Спочатку вважалося, що він є потенційною загрозою для Землі, однак наразі відомо, що у зоні ризику опинився Місяць.

NASA готується до надважливої місії

За словами вчених, будь-яка спроба змінити траєкторію астероїда є небезпечною.

Наразі досі достеменно невідома маса об'єкта, тому усі намагання повпливати на його рух можуть мати фатальні наслідки.

Враховуючи той факт, що команда NASA вже має досвід технології відхилення, саме вона може провести цю надскладну місію.

Станом на сьогодні в агентстві уважно аналізують два сценарії:

місію спрямовану не на відхилення, а на фрагментацію об'єкта; ядерний варіант — доставка й детонація ядерної боєголовки на астероїд чи поряд з ним, щоб розбити його до удару по Місяцю.

Що важливо розуміти, якщо вибір впаде на останній підхід, то така місія буде здійснена вперше в історії.