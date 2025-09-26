NASA хоче підготувати ядерний удар по небезпечному астероїду
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA хоче підготувати ядерний удар по небезпечному астероїду

NASA готується до надважливої місії
Джерело:  Interesting Engineering

Уже багато місяців поспіль наукова спільнота говорить про об'єкт, який отримав назву 2024 YR4. Йдеться про астероїд близько 55 метрів у діаметрі. Спочатку вважалося, що він є потенційною загрозою для Землі, однак наразі відомо, що у зоні ризику опинився Місяць.

Головні тези:

  • Вчені розглядають два варіанта місії: фрагментація об'єкта або ядерний удар по ньому.
  • Останній сценарій, якщо його все-таки виберуть, буде проведено вперше.

NASA готується до надважливої місії

За словами вчених, будь-яка спроба змінити траєкторію астероїда є небезпечною.

Наразі досі достеменно невідома маса об'єкта, тому усі намагання повпливати на його рух можуть мати фатальні наслідки.

Враховуючи той факт, що команда NASA вже має досвід технології відхилення, саме вона може провести цю надскладну місію.

Станом на сьогодні в агентстві уважно аналізують два сценарії:

  1. місію спрямовану не на відхилення, а на фрагментацію об'єкта;

  2. ядерний варіант — доставка й детонація ядерної боєголовки на астероїд чи поряд з ним, щоб розбити його до удару по Місяцю.

Що важливо розуміти, якщо вибір впаде на останній підхід, то така місія буде здійснена вперше в історії.

Щоб встигнути до прольоту астероїда у 2032 році, потенційну ядерну місію слід було б запустити в інтервалі від кінця 2029 до кінця 2031 року. Через це вони закликають розпочати детальне планування вже зараз: оцінити терміни створення кораблів і розробити концепції місій.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Астрономи виявили в космосі приховану матерію
Що ще вдалося дізнатися про темну матерію
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Польоти у космос прискорюють молекулярне старіння стовбурових клітин крові — дані дослідження
космос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Космос має запах. Астронавти поділилися неочікуваними враженнями
космос

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?