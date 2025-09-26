NASA хочет подготовить ядерный удар по опасному астероиду
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA хочет подготовить ядерный удар по опасному астероиду

NASA готовится к сверхважной миссии
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Уже много месяцев научное сообщество говорит об объекте, который получил название 2024 YR4. Речь идет об астероиде около 55 метров в диаметре. Сначала считалось, что он является потенциальной угрозой для Земли, однако сейчас известно, что в зоне риска оказалась Луна.

Главные тезисы

  • Ученые рассматривают два варианта миссии: фрагментацию объекта или ядерный удар по нему.
  • Последний сценарий, если его все-таки выберут, будет проведён впервые.

NASA готовится к сверхважной миссии

По словам ученых, любая попытка изменить траекторию астероида опасна.

Сейчас до сих пор неизвестна масса объекта, поэтому все попытки повлиять на его движение могут иметь фатальные последствия.

Учитывая тот факт, что у команды NASA уже есть опыт технологии отклонения, именно она может провести эту сверхсложную миссию.

По состоянию на сегодняшний день в агентстве внимательно анализируют два сценария:

  1. миссию направленную не на отклонение, а на фрагментацию объекта;

  2. ядерный вариант — доставка и детонация ядерной боеголовки на астероид или рядом с ним, чтобы разбить его до удара по Луне.

Что важно понимать, если выбор упадет на последний подход, такая миссия будет осуществлена впервые в истории.

Чтобы успеть до пролета астероида в 2032 году, потенциальную ядерную миссию следовало бы запустить в интервале с конца 2029 года до конца 2031 года. Поэтому они призывают начать детальное планирование уже сейчас: оценить сроки создания кораблей и разработать концепции миссий.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Астрономы обнаружили в космосе скрытую материю
Что еще удалось узнать о темной материи
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Полеты в космос ускоряют молекулярное старение стволовых клеток крови — данные исследования
космос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
У космоса есть запах. Астронавты поделились впечатлениями
У космоса необычный запах

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?