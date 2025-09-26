NASA хочет подготовить ядерный удар по опасному астероиду

Уже много месяцев научное сообщество говорит об объекте, который получил название 2024 YR4. Речь идет об астероиде около 55 метров в диаметре. Сначала считалось, что он является потенциальной угрозой для Земли, однако сейчас известно, что в зоне риска оказалась Луна.

NASA готовится к сверхважной миссии

По словам ученых, любая попытка изменить траекторию астероида опасна.

Сейчас до сих пор неизвестна масса объекта, поэтому все попытки повлиять на его движение могут иметь фатальные последствия.

Учитывая тот факт, что у команды NASA уже есть опыт технологии отклонения, именно она может провести эту сверхсложную миссию.

По состоянию на сегодняшний день в агентстве внимательно анализируют два сценария:

миссию направленную не на отклонение, а на фрагментацию объекта; ядерный вариант — доставка и детонация ядерной боеголовки на астероид или рядом с ним, чтобы разбить его до удара по Луне.

Что важно понимать, если выбор упадет на последний подход, такая миссия будет осуществлена впервые в истории.