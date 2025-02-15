Blue Ghost сфотографировал кратеры на Луне с ее орбиты

Blue Ghost снял кратеры на Луне

Поверхность Луны, усеянной многочисленными кратерами, показали в компании Firefly Aerospace, разработавшей посадочный аппарат.

13 февраля Blue Ghost запустил свои двигатели на четыре минуты и 15 секунд, выведя себя на эллиптическую орбиту Луны перед запланированной попыткой приземления на поверхность спутника.

При этом космический аппарат сделал несколько снимков, которые компания объединила в 27-секундное видео замедленной съемки.

I love you to the Moon, but not back — I'm staying there," 💙 Blue Ghost. We captured our first shots of the Moon following a successful Lunar Orbit Insertion. The lander will soon begin to circularize its orbit in preparation for landing on March 2. #BGM1 pic.twitter.com/2FclZ1hnvb — Firefly Aerospace (@Firefly_Space) February 14, 2025

Blue Ghost был запущен на ракете SpaceX 15 января. Миссия посадочного модуля является частью программы NASA CLPS, в рамках которой аппарат производит 10 научно-технических экспериментов.

Речь идет об исследовании лунной пыли, радиационной среды на Луне и взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли. После посадки аппарата также планируется измерить расстояние до нашей планеты с помощью лазерного рефлектора.

Благодаря результатам экспериментов американское космическое агентство хочет лучше понять лунную среду перед командировкой туда астронавтов.

Ожидается, что следующие две недели Blue Ghost проведет на лунной орбите. Впоследствии он запустит дополнительный двигатель, чтобы совершить дополнительный осадок спутника Земли, а затем 2 марта попытается приземлиться на ближайшей стороне Луны — в районе Моря Криз, лежащего у небольшого кратера. Поделиться

Успех будет иметь историческое значение, поскольку до сих пор только одной частной компании Intuitive Machines удалось совершить мягкую посадку космического корабля на Луну. Тогда космический аппарат Odysseus приземлился у южного полюса Луны также в рамках миссии при поддержке программы CLPS.