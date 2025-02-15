Blue Ghost сфотографировал кратеры на Луне с ее орбиты
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Blue Ghost сфотографировал кратеры на Луне с ее орбиты

Луна
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Источник:  Space

Космический аппарат Blue Ghost сделал снимки поверхности южного полюса Луны при приближении к спутнику Земли.

Главные тезисы

  • Космический аппарат Blue Ghost произвел снимки кратеров на Луне с орбиты Земли
  • Миссия включает эксперименты для изучения лунной среды и взаимодействия. солнечного ветра с магнитосферой Земли.
  • Blue Ghost готовится к мягкой посадке на поверхность Луны для проведения дополнительных исследований.

Blue Ghost снял кратеры на Луне

Поверхность Луны, усеянной многочисленными кратерами, показали в компании Firefly Aerospace, разработавшей посадочный аппарат.

13 февраля Blue Ghost запустил свои двигатели на четыре минуты и 15 секунд, выведя себя на эллиптическую орбиту Луны перед запланированной попыткой приземления на поверхность спутника.

При этом космический аппарат сделал несколько снимков, которые компания объединила в 27-секундное видео замедленной съемки.

Blue Ghost был запущен на ракете SpaceX 15 января. Миссия посадочного модуля является частью программы NASA CLPS, в рамках которой аппарат производит 10 научно-технических экспериментов.

Речь идет об исследовании лунной пыли, радиационной среды на Луне и взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли. После посадки аппарата также планируется измерить расстояние до нашей планеты с помощью лазерного рефлектора.

Благодаря результатам экспериментов американское космическое агентство хочет лучше понять лунную среду перед командировкой туда астронавтов.

Ожидается, что следующие две недели Blue Ghost проведет на лунной орбите. Впоследствии он запустит дополнительный двигатель, чтобы совершить дополнительный осадок спутника Земли, а затем 2 марта попытается приземлиться на ближайшей стороне Луны — в районе Моря Криз, лежащего у небольшого кратера.

Успех будет иметь историческое значение, поскольку до сих пор только одной частной компании Intuitive Machines удалось совершить мягкую посадку космического корабля на Луну. Тогда космический аппарат Odysseus приземлился у южного полюса Луны также в рамках миссии при поддержке программы CLPS.

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