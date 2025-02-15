Blue Ghost зазнімкував кратери на Місяці з його орбіти
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Blue Ghost зазнімкував кратери на Місяці з його орбіти

Місяць
Джерело:  Space

Космічний апарат Blue Ghost зробив знімки поверхні південного полюса Місяця під час наближення до супутника Землі.

Головні тези:

  • Blue Ghost долучився до досліджень поверхні Місяця, зазнімкувавши численні кратери з орбіти.
  • Космічний апарат вивів себе на еліптичну орбіту Місяця перед спробою приземлення, зробивши серію знімків поверхні.
  • Місія апарата містить науково-технічні експерименти, які допоможуть краще зрозуміти місячне середовище та взаємодію сонячного вітру з магнітосферою Землі.

Blue Ghost зазнімкував кратери на Місяці

Поверхню Місяця, всіяного численними кратерами, показали в компанії Firefly Aerospace, яка розробила посадковий апарат.

13 лютого Blue Ghost запустив свої двигуни на чотири хвилини й 15 секунд, вивівши себе на еліптичну орбіту Місяця перед запланованою спробою приземлення на поверхню супутника.

При цьому космічний апарат зробив кілька знімків, які компанія поєднала у 27-секундне відео уповільненої зйомки.

Blue Ghost запустили на ракеті SpaceX 15 січня. Місія посадкового модуля є частиною програми NASA CLPS, в межах якого апарат проводить 10 науково-технічних експериментів.

Йдеться про дослідження місячного пилу, радіаційного середовища на Місяці та взаємодії сонячного вітру з магнітосферою Землі. Після посадки апарату також планують виміряти відстань до нашої планети за допомогою лазерного рефлектора.

Завдяки результатам експериментів американське космічне агентство хоче краще зрозуміти місячне середовище перед відрядженням туди астронавтів.

Очікується, що наступні два тижні Blue Ghost проведе на місячній орбіті. Згодом він запустить додатковий двигун, щоб зробити додатковий обліг супутника Землі, а потім 2 березня спробує приземлитися на ближчому боці Місяця — в районі Моря Криз, що лежить біля невеликого кратера.

Успіх матиме історичне значення, оскільки досі лише одній приватній компанії Intuitive Machines вдалося здійснити м'яку посадку космічного корабля на Місяць. Тоді космічний апарат Odysseus приземлився біля південного полюса Місяця також у межах місії за підтримки програми CLPS.

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