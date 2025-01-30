Астрофізики з NASA виявили у зразках з астероїда Бенну ключові компоненти, необхідні для виникнення життя, а також сліди стародавнього світу, який містив велику кількість води.
Головні тези:
- На астероїді Бенну виявлені ключові елементи для зародження життя, такі як амінокислоти, азот у формі аміаку та навіть частини генетичного коду.
- Дослідження зразків астероїда підтверджує теорію про можливість появи життя на Землі внаслідок зіткнень з астероїдами.
- Велика кількість азоту, аміаку та інших органічних молекул на астероїді Бенну свідчить про наявність позаземного органічного матеріалу.
- Астрофізики та науковці планують провести додаткові тестування та оцінку інших астероїдів та комет з метою кращого розуміння можливостей появи життя у космосі.
- Місії зі збору зразків та дослідження водяних планет-карликів в галактиці стають все більш привабливими для наукового світу.
Що відомо про виявлення ключових елементів для життя на астероїді Бенну
Підкреслюється, що отримані за результатами дослідження зразків дані, підсилюють теорію про те, що життя на Землі могло зародитись внаслідок зіткнення планети з астероїдами.
Зокрема, космічний апарат NASA "Осіріс-Рекс" доставив на Землю NASA "Осіріс-Рекс".
Контейнер зі зразками був доставлений на Землю в 2023 році.
При цьому переважна більшість солей, виявлених у зразках астероїда, була подібна до тих, які містяться в сухих озерах каліфорнійської пустелі Мохаве та африканської Сахари.
За словами Деніела Главіна з NASA, однією з найбільших неочікуванностей стало виявлення відносно великої кількості азоту, серед іншого, аміаку.
Що відомо про астероїд Бенну
Бенну колись був частиною набагато більшого астероїда, зруйнованого внаслідок зіткнення з іншими космічними об’єктами.
Останні результати показують, що це материнське тіло мало розгалужену підземну мережу озер або навіть океанів, і що вода випарувалася, залишивши по собі солоні сліди.
Головний науковий співробітник місії, який брав участь в обох дослідженнях, Данте Лауретта з Університету Арізони зазначає, що наразі 60 лабораторій по всьому світу проводять аналіз фрагментів Бенну в рамках попередніх досліджень.
Вчені підкреслюють, що для кращого розуміння зразків Бенну необхідно провести більше тестувань, а також отримати більше зразків з астероїдів і комет.
Багато хто наполягає на місії зі збору каміння і бруду з потенційно заболоченої карликової планети Церера в головному поясі астероїдів.
Супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад також ваблять науковців як привабливі водні світи.
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