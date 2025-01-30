Астрофізики з NASA виявили у зразках з астероїда Бенну ключові компоненти, необхідні для виникнення життя, а також сліди стародавнього світу, який містив велику кількість води.

Що відомо про виявлення ключових елементів для життя на астероїді Бенну

Підкреслюється, що отримані за результатами дослідження зразків дані, підсилюють теорію про те, що життя на Землі могло зародитись внаслідок зіткнення планети з астероїдами.

Зокрема, космічний апарат NASA "Осіріс-Рекс" доставив на Землю NASA "Осіріс-Рекс".

Контейнер зі зразками був доставлений на Землю в 2023 році.

Фрагмент астероїду Бенну

Двом окремим дослідницьким групам, чиї роботи були опубліковані в журналах Nature та Nature Astronomy, було надано невелику кількість дорогоцінних чорних зерен Бенну — залишків формування Сонячної системи 4,5 мільярди років тому. Але цього було більш ніж достатньо, щоб виділити багаті на натрій мінерали і підтвердити наявність амінокислот, азоту у формі аміаку і навіть частин генетичного коду, — підкреслюється у матеріалі. Поширити

При цьому переважна більшість солей, виявлених у зразках астероїда, була подібна до тих, які містяться в сухих озерах каліфорнійської пустелі Мохаве та африканської Сахари.

Це відкриття стало можливим лише завдяки аналізу зразків, які були зібрані безпосередньо з астероїда, а потім ретельно збережені на Землі, — прокоментував результати дослідження у власному матеріалі Ясухіто Секіне з Інституту науки Токіо. Поширити

За словами Деніела Главіна з NASA, однією з найбільших неочікуванностей стало виявлення відносно великої кількості азоту, серед іншого, аміаку.

Хоча всі органічні молекули, знайдені в зразках з Бенну, були ідентифіковані раніше в метеоритах, ці конкретні молекули є справжнім позаземним органічним матеріалом, що утворився в космосі, а не в результаті забруднення з Землі, — пояснює Главін. Поширити

Що відомо про астероїд Бенну

Бенну колись був частиною набагато більшого астероїда, зруйнованого внаслідок зіткнення з іншими космічними об’єктами.

Останні результати показують, що це материнське тіло мало розгалужену підземну мережу озер або навіть океанів, і що вода випарувалася, залишивши по собі солоні сліди.

Головний науковий співробітник місії, який брав участь в обох дослідженнях, Данте Лауретта з Університету Арізони зазначає, що наразі 60 лабораторій по всьому світу проводять аналіз фрагментів Бенну в рамках попередніх досліджень.

Вчені підкреслюють, що для кращого розуміння зразків Бенну необхідно провести більше тестувань, а також отримати більше зразків з астероїдів і комет.

Багато хто наполягає на місії зі збору каміння і бруду з потенційно заболоченої карликової планети Церера в головному поясі астероїдів.

Супутник Юпітера Європа і супутник Сатурна Енцелад також ваблять науковців як привабливі водні світи.