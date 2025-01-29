Велетенський астероїд пролетить критично близько від Землі — коли саме

Цей астероїд являє собою один із найвищих ризиків зіткнення, які коли-небудь спостерігалися для об'єкта такого розміру.

Чи зіткнеться астероїд 2024 YR4 із Землею

Гігантський астероїд 2024 YR4 може зіткнутися із Землею 22 грудня 2032 року. За оцінками, його ширина становить 60 метрів, що приблизно дорівнює половині довжини футбольного поля.

Зазначається, що цей астероїд являє собою один із найвищих ризиків зіткнення, які коли-небудь спостерігалися для об'єкта такого розміру ("1 до 83"). Поширити

Йому було присвоєно рейтинг три за шкалою ризику Турина. Цей рейтинг означає близьке зближення, яке вимагає активного спостереження з боку астрономів.

Разом з тим, експерти закликають людей поки що не турбуватися.

Імовірність зіткнення все ще дуже мала, і найімовірнішим результатом буде близьке наближення каменю, який пролетить повз нас, — зазначив інженер Catalina Sky Survey і мисливець за астероїдами Девід Ренкін.

За даними Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA, очікується, що астероїд пролетить у межах 106 200 кілометрів від Землі цього дня. Уперше астероїд 2024 YR4 виявили телескопами в Ріо-Уртадо, Чилі, в рамках проєкту ATLAS.

Зіткнення астероїда з Землею

У жовтні 2024 року до атмосфери Землі увійшов невеликий астероїд, який був виявлений науковцями лише за кілька годин до цього.

Зазначається, що діаметр астероїда складав лише від 1 до 2 метрів, а саме небесне тіло отримало назву 2024 UQ. Його виявили 22 жовтня за допомогою системи телескопів ATLAS на Гаваях. Поширити

Після цього астероїд через 2 години згорів над Тихим океаном поблизу Каліфорнії.