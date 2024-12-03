Представники лабораторії реактивного руху NASA попереджають, що у середу, 4 грудня повз Землі пролетять два потенційно небезпечних астероїди.

Що відомо про наближення до Землі двох потенційно небезпечних астероїдів

Зазначається, що перший астероїд 447755 (2007JX2) довжиною понад 400 метрів пролетить повз Землі на відстані 5,5 млн км.

Другий астероїд буде трохи меншим — його довжина складатиме майже 388 м.

Він пролетить повз Землі на відстані 2,2 млн км.

За класифікацією NASA, астероїди, які наближаються до Землі ближче ніж на 7,5 млн км і мають розмір понад 150 метрів, вважаються "потенційно небезпечними".

Наближення астероїду до Землі

Проте фахівці наголошують, що такі об'єкти ретельно відстежуються, а ризик зіткнення з нашою планетою наразі відсутній.

Що відомо про входження астероїдів в атмосферу Землі в цьому році

У жовтні в атмосфері Землі згорів вже третій астероїд у цьому році, який було виявлено буквально за кілька годин до зіткнення.

небесне тіло невідомо як оминуло моніторингові системи спостереження, однак його діаметр складав усього близько 1 метру, тож він не становив загрози для нашої планети.

Астероїд отримав назву 2024 UQ і був виявлений 22 жовтня за допомогою системи Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на на Гаваях.

Ця система складається з чотирьох телескопів, які моніторять небо у пошуках космічних об’єктів, які рухаються і можуть бути астероїдами, що прямують у бік Землі.

Через дві години астероїд згорів у небі над Каліфорнією.

Невеликий час між виявленням і зіткненням означає, що системи моніторингу зіткнень, керовані Центром координації навколоземних об'єктів Європейського космічного агентства (ESA), не отримували даних відстеження про астероїд, що наближається, доти, поки він не вдарився об Землю.