В NASA предупредили о приближении двух опасных астероидов к Земле
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В NASA предупредили о приближении двух опасных астероидов к Земле

NASA
Приближение астероида к Земле
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Представители лаборатории реактивного движения NASA предупреждают, что в среду, 4 декабря мимо Земли пролетят два потенциально опасных астероида.

Главные тезисы

  • Два опасных астероида, длиной более 400 и около 388 метров, пролетят мимо Земли 4 декабря.
  • Системы мониторинга, такие как Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, эффективно выявляют и отслеживают опасные объекты, помогая избежать столкновений.
  • Несмотря на приближение астероидов, специалисты заверяют, что риск столкновения с Землей отсутствует.
  • В октябре уже было случай сгорания астероида UQ 22 октября над Калифорнией, что показывает важность работы мониторинговых систем для предотвращения угрозы от космических объектов.
  • Информация о вхождении астероидов в атмосферу в этом году подчеркивает необходимость улучшения систем мониторинга и предотвращения столкновений космических тел с Землей.

Что известно о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов

Отмечается, что первый астероид 447 755 (2007JX2) длиной более 400 метров пролетит мимо Земли на расстоянии 5,5 млн км.

Второй астероид будет немного меньше — его длина будет составлять почти 388 м.

Он пролетит мимо Земли на расстоянии 2,2 млн км.

По классификации NASA, астероиды, приближающиеся к Земле ближе чем на 7,5 млн км и имеющие размер более 150 метров, считаются "потенциально опасными".

К Земле приближаются 2 потенциально опасных астероида
Приближение астероида к Земле

Однако специалисты отмечают, что такие объекты тщательно отслеживаются, а риск столкновения с нашей планетой отсутствует.

Что известно о вхождении астероидов в атмосферу Земли в этом году

В октябре в атмосфере Земли сгорел уже третий астероид в этом году, обнаруженный буквально за несколько часов до столкновения.

небесное тело неизвестно как обошло мониторинговые системы наблюдения, однако его диаметр составлял всего около 1 метра, поэтому он не представлял угрозы нашей планете.

Астероид получил название 2024 года UQ и был обнаружен 22 октября с помощью системы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на Гавайях.

Эта система состоит из четырех телескопов, мониторящих небо в поисках движущихся космических объектов, которые могут быть астероидами, направляющимися в сторону Земли.

Через два часа астероид сгорел в небе над Калифорнией.

Небольшое время между обнаружением и столкновением означает, что системы мониторинга столкновений, управляемые Центром координации околоземных объектов Европейского космического агентства (ESA), не получали данных отслеживания приближающегося астероида до тех пор, пока он не ударился о Землю.

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