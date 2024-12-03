Представители лаборатории реактивного движения NASA предупреждают, что в среду, 4 декабря мимо Земли пролетят два потенциально опасных астероида.

Что известно о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов

Отмечается, что первый астероид 447 755 (2007JX2) длиной более 400 метров пролетит мимо Земли на расстоянии 5,5 млн км.

Второй астероид будет немного меньше — его длина будет составлять почти 388 м.

Он пролетит мимо Земли на расстоянии 2,2 млн км.

По классификации NASA, астероиды, приближающиеся к Земле ближе чем на 7,5 млн км и имеющие размер более 150 метров, считаются "потенциально опасными".

Приближение астероида к Земле

Однако специалисты отмечают, что такие объекты тщательно отслеживаются, а риск столкновения с нашей планетой отсутствует.

Что известно о вхождении астероидов в атмосферу Земли в этом году

В октябре в атмосфере Земли сгорел уже третий астероид в этом году, обнаруженный буквально за несколько часов до столкновения.

небесное тело неизвестно как обошло мониторинговые системы наблюдения, однако его диаметр составлял всего около 1 метра, поэтому он не представлял угрозы нашей планете.

Астероид получил название 2024 года UQ и был обнаружен 22 октября с помощью системы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на Гавайях.

Эта система состоит из четырех телескопов, мониторящих небо в поисках движущихся космических объектов, которые могут быть астероидами, направляющимися в сторону Земли.

Через два часа астероид сгорел в небе над Калифорнией.

Небольшое время между обнаружением и столкновением означает, что системы мониторинга столкновений, управляемые Центром координации околоземных объектов Европейского космического агентства (ESA), не получали данных отслеживания приближающегося астероида до тех пор, пока он не ударился о Землю.