Представители лаборатории реактивного движения NASA предупреждают, что в среду, 4 декабря мимо Земли пролетят два потенциально опасных астероида.
Главные тезисы
- Два опасных астероида, длиной более 400 и около 388 метров, пролетят мимо Земли 4 декабря.
- Системы мониторинга, такие как Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System, эффективно выявляют и отслеживают опасные объекты, помогая избежать столкновений.
- Несмотря на приближение астероидов, специалисты заверяют, что риск столкновения с Землей отсутствует.
- В октябре уже было случай сгорания астероида UQ 22 октября над Калифорнией, что показывает важность работы мониторинговых систем для предотвращения угрозы от космических объектов.
- Информация о вхождении астероидов в атмосферу в этом году подчеркивает необходимость улучшения систем мониторинга и предотвращения столкновений космических тел с Землей.
Что известно о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидов
Отмечается, что первый астероид 447 755 (2007JX2) длиной более 400 метров пролетит мимо Земли на расстоянии 5,5 млн км.
Второй астероид будет немного меньше — его длина будет составлять почти 388 м.
Он пролетит мимо Земли на расстоянии 2,2 млн км.
По классификации NASA, астероиды, приближающиеся к Земле ближе чем на 7,5 млн км и имеющие размер более 150 метров, считаются "потенциально опасными".
Однако специалисты отмечают, что такие объекты тщательно отслеживаются, а риск столкновения с нашей планетой отсутствует.
Что известно о вхождении астероидов в атмосферу Земли в этом году
В октябре в атмосфере Земли сгорел уже третий астероид в этом году, обнаруженный буквально за несколько часов до столкновения.
небесное тело неизвестно как обошло мониторинговые системы наблюдения, однако его диаметр составлял всего около 1 метра, поэтому он не представлял угрозы нашей планете.
Астероид получил название 2024 года UQ и был обнаружен 22 октября с помощью системы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на Гавайях.
Эта система состоит из четырех телескопов, мониторящих небо в поисках движущихся космических объектов, которые могут быть астероидами, направляющимися в сторону Земли.
Через два часа астероид сгорел в небе над Калифорнией.
Небольшое время между обнаружением и столкновением означает, что системы мониторинга столкновений, управляемые Центром координации околоземных объектов Европейского космического агентства (ESA), не получали данных отслеживания приближающегося астероида до тех пор, пока он не ударился о Землю.
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