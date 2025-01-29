Громадный астероид пролетит критически близко от Земли — когда именно

Этот астероид представляет собой один из самых высоких рисков столкновения, когда-либо наблюдавшихся для объекта такого размера.
Главные тезисы
- Астероид 2024 года YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года, вызывая повышенный риск столкновения по шкале Турина.
- Ширина астероида составляет 60 метров, а вероятность столкновения остается очень маленькой.
- Астрономы призывают не беспокоиться, поскольку вероятность столкновения с Землей астероида 2024 года YR4 остается невысокой.
Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Землей
Гигантский астероид 2024 года YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.
Ему был присвоен рейтинг три по шкале риска Турина. Этот рейтинг означает близкое сближение, требующее активного наблюдения со стороны астрономов.
Вместе с тем эксперты призывают людей пока не беспокоиться.
Вероятность столкновения все еще очень мала, и вероятным результатом будет близкое приближение камня, который пролетит мимо, — отметил инженер Catalina Sky Survey и охотник за астероидами Дэвид Ренкин.
По данным Центра исследований околоземных объектов NASA, ожидается, что астероид пролетит в пределах 106 200 км от Земли в этот день. Впервые астероид 2024 года YR4 обнаружили телескопами в Рио-Уртадо, Чили, в рамках проекта ATLAS.
Столкновение астероида с Землей
В октябре 2024 года в атмосферу Земли вошел небольшой астероид, обнаруженный учеными всего за несколько часов до этого.
После этого астероид через 2 часа сгорел над Тихим океаном вблизи Калифорнии.
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