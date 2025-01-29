Громадный астероид пролетит критически близко от Земли — когда именно

Этот астероид представляет собой один из самых высоких рисков столкновения, когда-либо наблюдавшихся для объекта такого размера.

Столкнется ли астероид 2024 YR4 с Землей

Гигантский астероид 2024 года YR4 может столкнуться с Землей 22 декабря 2032 года. По оценкам, его ширина составляет 60 метров, что примерно равно половине длины футбольного поля.

Отмечается, что этот астероид представляет собой один из самых высоких рисков столкновения, когда-либо наблюдавшихся для объекта такого размера ("1 до 83"). Поделиться

Ему был присвоен рейтинг три по шкале риска Турина. Этот рейтинг означает близкое сближение, требующее активного наблюдения со стороны астрономов.

Вместе с тем эксперты призывают людей пока не беспокоиться.

Вероятность столкновения все еще очень мала, и вероятным результатом будет близкое приближение камня, который пролетит мимо, — отметил инженер Catalina Sky Survey и охотник за астероидами Дэвид Ренкин.

По данным Центра исследований околоземных объектов NASA, ожидается, что астероид пролетит в пределах 106 200 км от Земли в этот день. Впервые астероид 2024 года YR4 обнаружили телескопами в Рио-Уртадо, Чили, в рамках проекта ATLAS.

Столкновение астероида с Землей

В октябре 2024 года в атмосферу Земли вошел небольшой астероид, обнаруженный учеными всего за несколько часов до этого.

Отмечается, что диаметр астероида составлял всего от 1 до 2 метров, а само небесное тело получило название 2024 UQ. Он был обнаружен 22 октября с помощью системы телескопов ATLAS на Гавайях. Поделиться

После этого астероид через 2 часа сгорел над Тихим океаном вблизи Калифорнии.