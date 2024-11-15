В октябре в атмосфере Земли сгорел уже третий астероид в этом году, обнаруженный буквально за несколько часов до столкновения.
Главные тезисы
- В 2024 году в атмосфере Земли сгорел третий астероид, обнаруженный за несколько часов до столкновения.
- Система мониторинга Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System помогла обнаружить астероид 2024 года UQ.
- Недостаточная координация и обмен данными между системами мониторинга астероидов требует усиления для предотвращения катастроф.
- Астероид 2024 года UQ был небольших размеров и не представлял угрозы для Земли.
- Представители Европейского космического агентства отмечают необходимость совершенствования систем мониторинга столкновений с космическими объектами.
Что известно об еще одном астероиде, вошедшем в атмосферу Земли
Отмечается, что небесное тело неизвестно как обошло мониторинговые системы наблюдения, однако его диаметр составлял всего около 1 метра, поэтому он не представлял угрозы нашей планете.
Астероид получил название 2024 года UQ и был обнаружен 22 октября с помощью системы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на Гавайях.
Эта система состоит из четырех телескопов, мониторящих небо в поисках движущихся космических объектов, которые могут быть астероидами, направляющимися в сторону Земли.
Через два часа астероид сгорел в небе над Калифорнией.
Небольшое время между обнаружением и столкновением означает, что системы мониторинга столкновений, управляемые Центром координации околоземных объектов Европейского космического агентства (ESA), не получали данных отслеживания приближающегося астероида до тех пор, пока он не ударился о Землю.
Что говорят представители Европейского космического агентства
Координационный центр околоземных объектов ESA сообщает, что вспышки были зафиксированы метеорологическими спутниками GOES Национального управления океанических и атмосферных исследований и Catalina Sky Survey, проектом NASA, использующим ряд телескопов для поиска астероидов и комет.
По данным ESA, астероид стал третьим объектом в этом году, избежать столкновения с которым не удалось. Были еще два астероида, которые обнаружили за несколько часов до столкновения с Землей. Это 2024 BX1 в ширину около метра, который сгорел в небе над Берлином в январе. Второй, 2024 RW1, разразился над Филиппинами 4 сентября.
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