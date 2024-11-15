В октябре в атмосфере Земли сгорел уже третий астероид в этом году, обнаруженный буквально за несколько часов до столкновения.

Что известно об еще одном астероиде, вошедшем в атмосферу Земли

Отмечается, что небесное тело неизвестно как обошло мониторинговые системы наблюдения, однако его диаметр составлял всего около 1 метра, поэтому он не представлял угрозы нашей планете.

Астероид получил название 2024 года UQ и был обнаружен 22 октября с помощью системы Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на Гавайях.

Эта система состоит из четырех телескопов, мониторящих небо в поисках движущихся космических объектов, которые могут быть астероидами, направляющимися в сторону Земли.

Через два часа астероид сгорел в небе над Калифорнией.

Небольшое время между обнаружением и столкновением означает, что системы мониторинга столкновений, управляемые Центром координации околоземных объектов Европейского космического агентства (ESA), не получали данных отслеживания приближающегося астероида до тех пор, пока он не ударился о Землю.

Что говорят представители Европейского космического агентства

Обзор ATLAS получил изображения, включавшие обнаружение небольшого объекта на высоковероятном курсе столкновения. Однако из-за расположения объекта вблизи края двух соседних полей кандидат был распознан как движущийся объект лишь через несколько часов. В то время как астрометрия достигла систем мониторинга ударов, удар уже произошел, — отмечают представители Европейского космического агентства. Поделиться

Координационный центр околоземных объектов ESA сообщает, что вспышки были зафиксированы метеорологическими спутниками GOES Национального управления океанических и атмосферных исследований и Catalina Sky Survey, проектом NASA, использующим ряд телескопов для поиска астероидов и комет.

По данным ESA, астероид стал третьим объектом в этом году, избежать столкновения с которым не удалось. Были еще два астероида, которые обнаружили за несколько часов до столкновения с Землей. Это 2024 BX1 в ширину около метра, который сгорел в небе над Берлином в январе. Второй, 2024 RW1, разразился над Филиппинами 4 сентября.