В атмосфері Землі згорів вже третій астероїд у 2024 році

У жовтні в атмосфері Землі згорів вже третій астероїд у цьому році, який було виявлено буквально за кілька годин до зіткнення.
Головні тези:
- Астероїд 2024 UQ є третім небесним тілом у 2024 році, яке згоріло в атмосфері Землі.
- Астероїд був виявлений лише за кілька годин до зіткнення завдяки системі моніторингу Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System.
- Представники Європейського космічного агентства не мали дані про астероїд до його зіткнення через недостатню часову підготовку.
- У 2024 році вже були два інших астероїди, які були виявлені за кілька годин до зіткнення з Землею.
- Системи моніторингу астероїдів стають все більш ефективними, але існує необхідність у посиленні координації та обміну даними для запобігання можливим катастрофам.
Що відомо про ще один астероїд, який увійшов до атмосфери Землі
Зазначається, що небесне тіло невідомо як оминуло моніторингові системи спостереження, однак його діаметр складав усього близько 1 метру, тож він не становив загрози для нашої планети.
Астероїд отримав назву 2024 UQ і був виявлений 22 жовтня за допомогою системи Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на на Гаваях.
Ця система складається з чотирьох телескопів, які моніторять небо у пошуках космічних об’єктів, які рухаються і можуть бути астероїдами, що прямують у бік Землі.
Через дві години астероїд згорів у небі над Каліфорнією.
Невеликий час між виявленням і зіткненням означає, що системи моніторингу зіткнень, керовані Центром координації навколоземних об'єктів Європейського космічного агентства (ESA), не отримували даних відстеження про астероїд, що наближається, доти, поки він не вдарився об Землю.
Що кажуть представники Європейського космічного агентства
Координаційний центр навколоземних об'єктів ESA повідомляє, що спалахи були зафіксовані метеорологічними супутниками GOES Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і Catalina Sky Survey, проектом NASA, який використовує ряд телескопів для пошуку астероїдів і комет.
За даними ESA, астероїд став третім об'єктом цього року, уникнути зіткнення з яким не вдалося. Було ще два астероїди, які виявили за кілька годин до зіткнення із Землею. Це 2024 BX1 завширшки близько метра, який згорів у небі над Берліном у січні. Другий, 2024 RW1, вибухнув над Філіппінами 4 вересня.
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