В атмосфері Землі згорів вже третій астероїд у 2024 році

У жовтні в атмосфері Землі згорів вже третій астероїд у цьому році, який було виявлено буквально за кілька годин до зіткнення.

Що відомо про ще один астероїд, який увійшов до атмосфери Землі

Зазначається, що небесне тіло невідомо як оминуло моніторингові системи спостереження, однак його діаметр складав усього близько 1 метру, тож він не становив загрози для нашої планети.

Астероїд отримав назву 2024 UQ і був виявлений 22 жовтня за допомогою системи Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert System на на Гаваях.

Ця система складається з чотирьох телескопів, які моніторять небо у пошуках космічних об’єктів, які рухаються і можуть бути астероїдами, що прямують у бік Землі.

Через дві години астероїд згорів у небі над Каліфорнією.

Невеликий час між виявленням і зіткненням означає, що системи моніторингу зіткнень, керовані Центром координації навколоземних об'єктів Європейського космічного агентства (ESA), не отримували даних відстеження про астероїд, що наближається, доти, поки він не вдарився об Землю.

Що кажуть представники Європейського космічного агентства

Огляд ATLAS отримав зображення, які включали виявлення невеликого об'єкта на високоймовірному курсі зіткнення. Однак через розташування об'єкта поблизу краю двох сусідніх полів кандидат був розпізнаний як об'єкт, що рухається, лише через кілька годин. На той час, як астрометрія досягла систем моніторингу ударів, удар уже стався, — зазначають представники Європейського космічного агентства. Поширити

Координаційний центр навколоземних об'єктів ESA повідомляє, що спалахи були зафіксовані метеорологічними супутниками GOES Національного управління океанічних і атмосферних досліджень і Catalina Sky Survey, проектом NASA, який використовує ряд телескопів для пошуку астероїдів і комет.

За даними ESA, астероїд став третім об'єктом цього року, уникнути зіткнення з яким не вдалося. Було ще два астероїди, які виявили за кілька годин до зіткнення із Землею. Це 2024 BX1 завширшки близько метра, який згорів у небі над Берліном у січні. Другий, 2024 RW1, вибухнув над Філіппінами 4 вересня.