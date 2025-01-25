Запущений на орбіту Землі ще у 2018 році Tesla Roadster Ілона Маска призвів до плутанини серед астрофізиків, які проводять спостереження за космічним простором.

Чому Tesla Roadster Маска викликав хвилювання та обурення серед астрофізиків

Зазначається, що на початку січня 2025 року Tesla Roadster, запущений на орбіту ракетою Falcon Heavy ще у 2018 році, був на який час прийнятий астрономами за астероїд.

Астрономи з Центру малих планет Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики внесли автівку до каталогу космічних об’єктів під назвою "2018 CN41".

Це було зроблено перш, ніж науковці зрозуміли, що це не астероїд.

Запуск у космос Tesla Roadster Ілона Маска

Об’єкт позбавили класифікації після того, як стало зрозуміло, ще це автівка Ілона Маска, яка продовжує подорожувати навколо Землі та Сонця.

У Центрі малих планет пояснили, що реєстр для "2018 CN41" був видалений вже 3 січня.

Астрономи додали, що траєкторія Tesla Roadster і верхнього ступеня Falcon Heavy збігалась з траєкторією передбачуваного астероїда.

Що не так із траекторією руху Tesla Roadster Маска

Спочатку науковці передбачали, що Tesla Roadster рухатиметься еліптичною орбітою навколо Сонця трохи далі від Марса. Однак виявлений автомобіль на початку січня перебував усього за 241 тис 401 км від Землі, що ближче за орбіту Місяця.

Така близькість спонукала астрономів уважно стежити за його траєкторією, з огляду на потенційну небезпеку, яку становлять собою об'єкти, які неможливо відстежити, в космосі.

За словами астрофізика Джоната Макдауелла, існують складнощі у відстеженні таких об’єктів.

У найгіршому випадку ви витратите мільярд на запуск космічного зонда для вивчення астероїда і зрозумієте, що це не астероїд, тільки коли доберетеся до нього, — пояснює Макдауелл. Поширити

Ще більше інтересу та небезпеки ситуації додає сам факт повторної появи автомобіля поблизу планети, що підкреслює складність відстеження штучних об'єктів у космосі та тенденцію збільшення їхньої кількості довкола нашого дому.

Ця проблема стає дедалі актуальнішою в міру збільшення кількості супутників і сміття на орбіті Землі. Ситуація, що склалася, привертає увагу до необхідності вдосконалення систем стеження, що дають змогу відрізняти природні небесні тіла від антропогенних об'єктів.