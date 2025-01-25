Астрономи переплутали Tesla Roadster Ілона Маска з астероїдом
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Астрономи переплутали Tesla Roadster Ілона Маска з астероїдом

Tesla Roadster на орбіті
Джерело:  Fox News

Запущений на орбіту Землі ще у 2018 році Tesla Roadster Ілона Маска призвів до плутанини серед астрофізиків, які проводять спостереження за космічним простором. 

Головні тези:

  • Астрономи помилялись, прийнявши Tesla Roadster Ілона Маска за астероїд, що привело до хвилювання серед фахівців.
  • Траєкторія руху автомобіля виявилася ближчою до Землі, ніж очікувалося, викликаючи побоювання відносно небезпечних об'єктів у космосі.
  • Ситуація з Tesla Roadster Ілона Маска підкреслює проблему відстеження штучних об'єктів та необхідність удосконалення систем стеження у космосі.

Чому Tesla Roadster Маска викликав хвилювання та обурення серед астрофізиків

Зазначається, що на початку січня 2025 року Tesla Roadster, запущений на орбіту ракетою Falcon Heavy ще у 2018 році, був на який час прийнятий астрономами за астероїд.

Астрономи з Центру малих планет Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики внесли автівку до каталогу космічних об’єктів під назвою "2018 CN41".

Це було зроблено перш, ніж науковці зрозуміли, що це не астероїд.

Астрономи переплутали Tesla Roadster Ілона Маска з астероїдом
Запуск у космос Tesla Roadster Ілона Маска

Об’єкт позбавили класифікації після того, як стало зрозуміло, ще це автівка Ілона Маска, яка продовжує подорожувати навколо Землі та Сонця.

У Центрі малих планет пояснили, що реєстр для "2018 CN41" був видалений вже 3 січня.

Астрономи додали, що траєкторія Tesla Roadster і верхнього ступеня Falcon Heavy збігалась з траєкторією передбачуваного астероїда.

Що не так із траекторією руху Tesla Roadster Маска

Спочатку науковці передбачали, що Tesla Roadster рухатиметься еліптичною орбітою навколо Сонця трохи далі від Марса. Однак виявлений автомобіль на початку січня перебував усього за 241 тис 401 км від Землі, що ближче за орбіту Місяця.

Така близькість спонукала астрономів уважно стежити за його траєкторією, з огляду на потенційну небезпеку, яку становлять собою об'єкти, які неможливо відстежити, в космосі.

За словами астрофізика Джоната Макдауелла, існують складнощі у відстеженні таких об’єктів.

У найгіршому випадку ви витратите мільярд на запуск космічного зонда для вивчення астероїда і зрозумієте, що це не астероїд, тільки коли доберетеся до нього, — пояснює Макдауелл.

Ще більше інтересу та небезпеки ситуації додає сам факт повторної появи автомобіля поблизу планети, що підкреслює складність відстеження штучних об'єктів у космосі та тенденцію збільшення їхньої кількості довкола нашого дому.

Ця проблема стає дедалі актуальнішою в міру збільшення кількості супутників і сміття на орбіті Землі. Ситуація, що склалася, привертає увагу до необхідності вдосконалення систем стеження, що дають змогу відрізняти природні небесні тіла від антропогенних об'єктів.

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