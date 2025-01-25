Запущенный на орбиту Земли еще в 2018 году Tesla Roadster Илона Маска привел к путанице среди астрофизиков, проводящих наблюдение за космическим пространством.

Почему Tesla Roadster Маска вызвал волнение и возмущение среди астрофизиков

Отмечается, что в начале января 2025 года Tesla Roadster, запущенный на орбиту ракетой Falcon Heavy еще в 2018 году, был на время принят астрономами за астероид.

Астрономы из Центра малых планет Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики внесли автомобиль в каталог космических объектов под названием "2018 CN41".

Это было сделано прежде, чем ученые поняли, что это не астероид.

Запуск в космос Tesla Roadster Илона Маска

Объект лишили классификации после того, как стало понятно, еще это автомобиль Илона Маска, который продолжает путешествовать вокруг Земли и Солнца.

В Центре малых планет объяснили, что реестр для "2018 CN41" был удален уже 3 января.

Астрономы добавили, что траектория Tesla Roadster и верхней ступени Falcon Heavy совпадала с траекторией предполагаемого астероида.

Что не так с траекторией движения Tesla Roadster Маска

Первоначально ученые предполагали, что Tesla Roadster будет двигаться по эллиптической орбите вокруг Солнца чуть дальше от Марса.

Такая близость побудила астрономов внимательно следить за его траекторией, учитывая потенциальную опасность, которую представляют собой объекты, которые невозможно отследить, в космосе.

По словам астрофизика Джоната Макдауэлла, существуют сложности в отслеживании таких объектов.

В самом худшем случае вы потратите миллиард на запуск космического зонда для изучения астероида и поймете, что это не астероид, только когда доберетесь до него, — объясняет Макдауэлл. Поделиться

Еще больше интереса и опасности ситуации добавляет факт повторного появления автомобиля вблизи планеты, что подчеркивает сложность отслеживания искусственных объектов в космосе и тенденцию увеличения их количества вокруг нашего дома.

Эта проблема становится все более актуальной по мере увеличения количества спутников и мусора на орбите Земли. Ситуация привлекает внимание к необходимости совершенствования систем слежения, позволяющих отличать естественные небесные тела от антропогенных объектов.