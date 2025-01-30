Астрофизики из NASA обнаружили в образцах из астероида Бенна ключевые компоненты, необходимые для возникновения жизни, а также следы древнего мира, содержавшего большое количество воды.
Главные тезисы
- Исследования астрофизиков из NASA показали, что астероид Бенну содержит ключевые элементы для возникновения жизни, такие как аминокислоты, азот и части генетического кода.
- Обнаружение органики из космоса на Бенне подтверждает возможность появления жизни на Земле после столкновений с астероидами.
- Новые исследования астероида Бенну подчеркивают важность дальнейших тестирований и анализа других астероидов и комет для понимания процессов формирования жизни в космосе.
- Фрагменты Бенну, содержащие органику и ключевые элементы жизни, привлекают внимание ученых со всего мира, что подчеркивает значимость этого открытия для научного сообщества.
- Миссии по сбору образцов с астероидов и водяных планет становятся все более актуальными, открывая новые перспективы для изучения происхождения и эволюции жизни во Вселенной.
Что известно об обнаружении ключевых элементов для жизни на астероиде Бенну
Подчеркивается, что полученные по результатам исследования образцов данные усиливают теорию о том, что жизнь на Земле могла зародиться в результате столкновения планеты с астероидами.
В частности, космический аппарат NASA "Осирис-Рекс" доставил на Землю NASA "Осирис-Рекс".
Контейнер с образцами был доставлен на Землю в 2023 году.
При этом подавляющее большинство солей, обнаруженных в образцах астероида, были подобны тем, которые содержатся в сухих озерах калифорнийской пустыни Мохаве и африканской Сахары.
По словам Дэниела Главина из NASA, одной из самых больших неожиданностей стало выявление относительно большого количества азота, среди прочего, аммиака.
Что известно об астероиде Бенне
Бенну когда-то был частью гораздо большего астероида, разрушенного в результате столкновения с другими космическими объектами.
Последние результаты показывают, что это материнское тело имело разветвленную подземную сеть озер или даже океанов, и что вода испарилась, оставив после себя соленые следы.
Главный научный сотрудник миссии, участвовавший в обоих исследованиях, Данте Лауретта из Аризонского Университета отмечает, что в настоящее время 60 лабораторий по всему миру проводят анализ фрагментов Бенну в рамках предыдущих исследований.
Ученые подчеркивают, что для лучшего понимания образцов Бенну необходимо провести большее тестирование, а также получить больше образцов из астероидов и комет.
Многие настаивают на миссии по сбору камней и грязи с потенциально заболоченной карликовой планеты Церера в главном поясе астероидов.
Спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад также привлекают ученых как привлекательные водные миры.
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