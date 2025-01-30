Астрофизики из NASA обнаружили в образцах из астероида Бенна ключевые компоненты, необходимые для возникновения жизни, а также следы древнего мира, содержавшего большое количество воды.

Что известно об обнаружении ключевых элементов для жизни на астероиде Бенну

Подчеркивается, что полученные по результатам исследования образцов данные усиливают теорию о том, что жизнь на Земле могла зародиться в результате столкновения планеты с астероидами.

В частности, космический аппарат NASA "Осирис-Рекс" доставил на Землю NASA "Осирис-Рекс".

Контейнер с образцами был доставлен на Землю в 2023 году.

Фрагмент астероида Бенну

Двум отдельным исследовательским группам, чьи работы были опубликованы в журналах Nature и Nature Astronomy, было предоставлено небольшое количество драгоценных зерен Бенну — остатков формирования Солнечной системы 4,5 миллиарда лет назад. Но этого было предостаточно, чтобы выделить богатые натрием минералы и подтвердить наличие аминокислот, азота в форме аммиака и даже частей генетического кода, — подчеркивается в материале. Поделиться

При этом подавляющее большинство солей, обнаруженных в образцах астероида, были подобны тем, которые содержатся в сухих озерах калифорнийской пустыни Мохаве и африканской Сахары.

Это открытие стало возможным только благодаря анализу образцов, собранных непосредственно из астероида, а затем тщательно сохраненных на Земле, — прокомментировал результаты исследования в собственном материале Ясухито Секине из Института науки Токио. Поделиться

По словам Дэниела Главина из NASA, одной из самых больших неожиданностей стало выявление относительно большого количества азота, среди прочего, аммиака.

Хотя все органические молекулы, найденные в образцах из Бенна, были идентифицированы ранее в метеоритах, эти конкретные молекулы являются настоящим внеземным органическим материалом, образовавшимся в космосе, а не вследствие загрязнения с Земли, — объясняет Главин. Поделиться

Что известно об астероиде Бенне

Бенну когда-то был частью гораздо большего астероида, разрушенного в результате столкновения с другими космическими объектами.

Последние результаты показывают, что это материнское тело имело разветвленную подземную сеть озер или даже океанов, и что вода испарилась, оставив после себя соленые следы.

Главный научный сотрудник миссии, участвовавший в обоих исследованиях, Данте Лауретта из Аризонского Университета отмечает, что в настоящее время 60 лабораторий по всему миру проводят анализ фрагментов Бенну в рамках предыдущих исследований.

Ученые подчеркивают, что для лучшего понимания образцов Бенну необходимо провести большее тестирование, а также получить больше образцов из астероидов и комет.

Многие настаивают на миссии по сбору камней и грязи с потенциально заболоченной карликовой планеты Церера в главном поясе астероидов.

Спутник Юпитера Европа и спутник Сатурна Энцелад также привлекают ученых как привлекательные водные миры.