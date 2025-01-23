Астрофізики виявили планету-газовий гігант на відстані 500 світлових років від Землі, на якій швидкість вітру досягає неймовірних 33 тис км на годину.
Головні тези:
- Планета WASP-127b відкрита астрофізиками і має рекордну швидкість вітру - 33 тис км/год.
- Астрофізики виявили гіперзвукові потоки в атмосфері WASP-127b, які порушуюють верхні шари хмар.
- Дослідники вважають, що планета пов'язана з материнською зіркою через припливи та обертається навколо неї за 4,2 земних дня.
- За допомогою спеціального інструменту на гігантському телескопі в Чилі астрофізики змогли отримати найточніші виміри атмосфери WASP-127b.
- Зміни в сигналах між полюсами планети вказують на екстремальні коливання температури, показуючи складні погодні умови на цій планеті.
Що відомо про планету з неймовірною швидкістю вітру
Зазначається, що це відкриття робить планету рекордсменом зі швидкості повітряних потоків з усіх відомих наразі.
Астрофізики з Європейського космічного агентства провели аналіз спектру світла, відбитого від планети під назвою WASP-127b, виявивши 2 пікові значення у сигналах води та вуглекислого газу, що вказують на гіперзвукові потоки, які порушують верхні шари хмар.
Швидкість вітру на цій планеті складає 7,5-7,9 км на секунду, що перевершує будь-який ураган або струменеве випромінювання, колись відоме науковцям.
Найбільш висока зарєєстрована швидкість вітру на Землі була зафіксована у 1996 році на острові Барроу. Вона становила 407 км на годину.
Найбільша швидкість вітрів у Сонячній системі зафіксована на Нептуні і складає усього 1тис 770 км на годину.
Що ще відомо про планету WASP-127b
Планета WASP-127b за розмірами незначно перевищує Юпітер, однак її маса становить лише 16% від маси газового гіганта нашої Сонячної системи.
На думку науковців, WASP-127b пов’язаний зі своєю материнською зіркою за допомогою припливів. Він обертається навколо неї за 4,2 земних дня.
Через це одна його сторона нагрівається до 1 тис градусів Цельсія, а інша — постійно занурена у холод та темряву.
Планету було відкрито у 2016 році і вона стала об’єктом ретельних досліджень.
Завдяки цьому астрофізикам вдалось отримати одні з найточніших вимірів атмосфери екзопланети.
Ліза Нортманн та команда науковців під її керівництвом використала спеціальний інструмент на гігантському телескопі ESA у пустелі Атакама в Чилі із метою вимірювання складу газів WASP-127b.
Зміни в силі сигналів між полюсами планети можуть вказувати на екстремальні коливання температури, потенційно в сотні градусів за Цельсієм між заходом сонця і світанком.
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