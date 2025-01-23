Астрофізики виявили планету з рекордно швидкими вітрами
Категорія
Наука та медицина
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Астрофізики виявили планету з рекордно швидкими вітрами

WASP-127b
Джерело:  Science Alert

Астрофізики виявили планету-газовий гігант на відстані 500 світлових років від Землі, на якій швидкість вітру досягає неймовірних 33 тис км на годину.

Головні тези:

  • Планета WASP-127b відкрита астрофізиками і має рекордну швидкість вітру - 33 тис км/год.
  • Астрофізики виявили гіперзвукові потоки в атмосфері WASP-127b, які порушуюють верхні шари хмар.
  • Дослідники вважають, що планета пов'язана з материнською зіркою через припливи та обертається навколо неї за 4,2 земних дня.
  • За допомогою спеціального інструменту на гігантському телескопі в Чилі астрофізики змогли отримати найточніші виміри атмосфери WASP-127b.
  • Зміни в сигналах між полюсами планети вказують на екстремальні коливання температури, показуючи складні погодні умови на цій планеті.

Що відомо про планету з неймовірною швидкістю вітру

Зазначається, що це відкриття робить планету рекордсменом зі швидкості повітряних потоків з усіх відомих наразі.

Астрофізики з Європейського космічного агентства провели аналіз спектру світла, відбитого від планети під назвою WASP-127b, виявивши 2 пікові значення у сигналах води та вуглекислого газу, що вказують на гіперзвукові потоки, які порушують верхні шари хмар.

Частина атмосфери цієї планети рухається до нас із високою швидкістю, а інша частина віддаляється від нас із тією ж швидкістю. Цей сигнал показує нам, що навколо екватора планети існує дуже швидкий, надзвуковий, струйний вітер, — пояснює провідний автор дослідження, астрофізик з Геттінгенського університету в Німеччині Ліза Нортманн.

Швидкість вітру на цій планеті складає 7,5-7,9 км на секунду, що перевершує будь-який ураган або струменеве випромінювання, колись відоме науковцям.

Найбільш висока зарєєстрована швидкість вітру на Землі була зафіксована у 1996 році на острові Барроу. Вона становила 407 км на годину.

Найбільша швидкість вітрів у Сонячній системі зафіксована на Нептуні і складає усього 1тис 770 км на годину.

Що ще відомо про планету WASP-127b

Планета WASP-127b за розмірами незначно перевищує Юпітер, однак її маса становить лише 16% від маси газового гіганта нашої Сонячної системи.

На думку науковців, WASP-127b пов’язаний зі своєю материнською зіркою за допомогою припливів. Він обертається навколо неї за 4,2 земних дня.

Через це одна його сторона нагрівається до 1 тис градусів Цельсія, а інша — постійно занурена у холод та темряву.

Планету було відкрито у 2016 році і вона стала об’єктом ретельних досліджень.

Завдяки цьому астрофізикам вдалось отримати одні з найточніших вимірів атмосфери екзопланети.

Ліза Нортманн та команда науковців під її керівництвом використала спеціальний інструмент на гігантському телескопі ESA у пустелі Атакама в Чилі із метою вимірювання складу газів WASP-127b.

Зміни в силі сигналів між полюсами планети можуть вказувати на екстремальні коливання температури, потенційно в сотні градусів за Цельсієм між заходом сонця і світанком.

Це показує, що на планеті складні погодні умови, як на Землі та інших планетах нашої власної системи, — підкреслює астроном з Китайського університету науки та технологій Фей Янь.

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