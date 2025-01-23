Астрофизики обнаружили планету-газовый гигант в 500 световых годах от Земли, на которой скорость ветра достигает невероятных 33 тыс км в час.
Главные тезисы
- Планета WASP-127b оказалась рекордсменом по скорости воздушных потоков, достигающих 33 тыс. км/ч.
- Гиперзвуковые потоки в атмосфере планеты нарушают верхние слои облаков, вызывая сложные погодные условия.
- WASP-127b связана с материнской звездой через приливы, вращаясь вокруг нее за 4,2 земных дня.
- Исследователи смогли получить точные измерения атмосферы WASP-127b, выявив пиковые значения воды и углекислого газа.
- Скорость ветра на WASP-127b превышает любой ураган или струйное излучение, известное на Земле.
Что известно о планете с невероятной скоростью ветра
Отмечается, что это открытие делает планету рекордсменом по скорости воздушных потоков из всех известных в настоящее время.
Астрофизики из Европейского космического агентства провели анализ спектра света, отраженного от планеты под названием WASP-127b, обнаружив 2 пиковых значения в сигналах воды и углекислого газа, указывающих на гиперзвуковые потоки, нарушающие верхние слои облаков.
Скорость ветра на этой планете составляет 7,5-7,9 км в секунду, что превосходит любой ураган или струйное излучение, когда-то известное ученым.
Наиболее высокая скорость ветра на Земле была зафиксирована в 1996 году на острове Барроу. Она составляла 407 км/ч.
Наибольшая скорость ветров в Солнечной системе зафиксирована на Нептуне и составляет всего 1 тыс. 770 км/ч.
Что еще известно о планете WASP-127b
Планета WASP-127b по размерам незначительно превышает Юпитер, однако ее масса составляет всего 16% от массы газового гиганта нашей Солнечной системы.
По мнению ученых, WASP-127b связан со своей материнской звездой с помощью приливов. Он вращается вокруг нее за 4,2 земных дня.
Поэтому одна его сторона нагревается до 1 тыс. градусов Цельсия, а другая — постоянно погружена в холод и тьму.
Планета была открыта в 2016 году и стала объектом тщательных исследований.
Благодаря этому астрофизикам удалось получить одно из самых точных измерений атмосферы экзопланеты.
Лиза Нортманн и команда ученых под ее руководством использовали специальный инструмент на гигантском телескопе ESA в пустыне Атакама в Чили для измерения состава газов WASP-127b.
Изменения в силе сигналов между полюсами планеты могут указывать на экстремальные колебания температуры, потенциально в сотни градусов Цельсия между заходом солнца и рассветом.
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