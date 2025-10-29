Астроном показав унікальне "сплетіння" комети та метеора
"Сплетіння" комети та метеора вразило астрономів
Джерело:  Live Science

Над італійським Манчіано астрономи спостерігали щось дійсно вражаюче: йдеться про яскраву комету, наче закручену в спіральний слід метеора, що виблискує на тій самій ділянці неба, немов космічний стовп. 

Головні тези:

  • Шанси зробити такий знімок були катастрофічно мізерними.
  • Попри те, що метеори зазвичай рухаються зі швидкістю понад 160 000 км/год, їхні сліди можуть зберігатися в небі кілька хвилин.

За словами вчених, враховуючи мільйони кілометрів, що розділяють метеор на передньому плані та комету на задньому плані, шанси зафіксувати такий вдалий кадр були просто мізерними, однак це все-таки вдалося зробити одному з астрономів.

Таким щасливчиком виявився Джанлук Масі - засновник проєкту "Віртуальний телескоп”.

За його словами, на цьому знімку світіння метеора немов обвиває іонний хвіст комети - це справжнє диво перспективи.

Перше - це атмосферний ефект, викликаний метеором, тоді як сама комета перебувала на відстані близько 100 мільйонів кілометрів, - наголосив Джанлук Масі.

Фото: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Що важливо розуміти, комета C/2025 A6 (Леммон) - одна з трьох комет, які зараз "вирують" у Сонячній системі, поряд із кометою R2 (SWAN) і міжзоряним гостем 3I/ATLAS.

Саме Леммон, яка наблизилася до нашої планети 21 жовтня, є найяскравішою з них і залишалася досить видимою, щоб її можна було спостерігати в прості телескопи та біноклі.

