Астроном показав унікальне "сплетіння" комети та метеора

Над італійським Манчіано астрономи спостерігали щось дійсно вражаюче: йдеться про яскраву комету, наче закручену в спіральний слід метеора, що виблискує на тій самій ділянці неба, немов космічний стовп.

"Сплетіння" комети та метеора вразило астрономів

За словами вчених, враховуючи мільйони кілометрів, що розділяють метеор на передньому плані та комету на задньому плані, шанси зафіксувати такий вдалий кадр були просто мізерними, однак це все-таки вдалося зробити одному з астрономів.

Таким щасливчиком виявився Джанлук Масі - засновник проєкту "Віртуальний телескоп”.

За його словами, на цьому знімку світіння метеора немов обвиває іонний хвіст комети - це справжнє диво перспективи.

Перше - це атмосферний ефект, викликаний метеором, тоді як сама комета перебувала на відстані близько 100 мільйонів кілометрів, - наголосив Джанлук Масі. Поширити

Фото: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Що важливо розуміти, комета C/2025 A6 (Леммон) - одна з трьох комет, які зараз "вирують" у Сонячній системі, поряд із кометою R2 (SWAN) і міжзоряним гостем 3I/ATLAS.