Астроном показал уникальное "сплетение" кометы и метеора

Над итальянским Манчиано астрономы наблюдали что-то действительно поразительное: речь идет о яркой комете, словно закрученной в спиральный след метеора, сверкающего на том же участке неба, как космический столб.
Главные тезисы
- Шансы сделать такой снимок были катастрофически малы.
- Несмотря на то, что метеоры обычно двигаются со скоростью более 160 000 км/ч, их следы могут храниться в небе несколько минут.
"Сплетение" кометы и метеора поразило астрономов
По словам ученых, учитывая миллионы километров, разделяющих метеор на переднем плане и комету на заднем плане, шансы зафиксировать такой удачный кадр были просто мизерными, однако это удалось сделать одному из астрономов.
Таким счастливчиком оказался Джанлук Маси — основатель проекта "Виртуальный телескоп”.
По его словам, на этом снимке свечение метеора словно обвивает ионный хвост кометы — это настоящее чудо перспективы.
Что важно понимать, комета C/2025 A6 (Леммон) — одна из трех комет, которые сейчас "бурлят" в Солнечной системе, наряду с кометой R2 (SWAN) и межзвездным гостем 3I/ATLAS.
Именно Леммон, которая приблизилась к нашей планете 21 октября, самая яркая из них и оставалась достаточно видимой, чтобы ее можно было наблюдать в простые телескопы и бинокли.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-