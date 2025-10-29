Астроном показал уникальное "сплетение" кометы и метеора
Читати українською
Источник:  Live Science

Над итальянским Манчиано астрономы наблюдали что-то действительно поразительное: речь идет о яркой комете, словно закрученной в спиральный след метеора, сверкающего на том же участке неба, как космический столб.

  • Шансы сделать такой снимок были катастрофически малы.
  • Несмотря на то, что метеоры обычно двигаются со скоростью более 160 000 км/ч, их следы могут храниться в небе несколько минут.

По словам ученых, учитывая миллионы километров, разделяющих метеор на переднем плане и комету на заднем плане, шансы зафиксировать такой удачный кадр были просто мизерными, однако это удалось сделать одному из астрономов.

Таким счастливчиком оказался Джанлук Маси — основатель проекта "Виртуальный телескоп”.

По его словам, на этом снимке свечение метеора словно обвивает ионный хвост кометы — это настоящее чудо перспективы.

Первое — это атмосферный эффект, вызванный метеором, тогда как сама комета находилась на расстоянии около 100 миллионов километров, — подчеркнул Джанлук Маси.

Фото: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project

Что важно понимать, комета C/2025 A6 (Леммон) — одна из трех комет, которые сейчас "бурлят" в Солнечной системе, наряду с кометой R2 (SWAN) и межзвездным гостем 3I/ATLAS.

Именно Леммон, которая приблизилась к нашей планете 21 октября, самая яркая из них и оставалась достаточно видимой, чтобы ее можно было наблюдать в простые телескопы и бинокли.

