Астрономи несподівано отримали сигнал з періоду зародження Всесвіту

Ще у березні 2025 року Міжнародна команда астрономів зафіксувала короткий гамма-спалах. Однак лише зараз стало зрозуміло, що фактично це сигнал від найдавнішої наднової. Він виник у перші сотні мільйонів років після Великого вибуху, однак долетів до нас лише зараз.

Загадковий спалах відкрив вікно в ранню історію Всесвіту

Як повідомляє видання Astronomy & Astrophysics, йдеться про інтенсивний спалах високоенергетичного світла, який тривав лише 10 секунд.

Астрономи провели детальні розрахунки та дійшли висновку, що вказаний сигнал долав космічний простір приблизно 13 мільярдів років, перш ніж досягти Землі.

Фактично він відкрив для вчених унікальне вікно в ранню історію Всесвіту — час, коли йому було лише близько 730 мільйонів років.

Цей спалах отримав “назву” GRB 250314A. За попередніми даними, його появу спровокувала загибель масивної зірки в одній із найдавніших відомих галактик.

Через кілька місяців після спалаху космічний телескоп Джеймса Вебба зміг чітко відокремити світіння наднової від слабкого світла її галактики. Це дозволило науковцям безпосередньо підтвердити факт колапсу та вибуху масивної зірки в молодому Всесвіті. Поширити

Варто звернути увагу на те, що йдеться про найстарішу наднову, яку вдалося виявити завдяки прямими спостереженнями.